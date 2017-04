Firma convenio MAYL y FEPADE

Carolina Suárez.- El Gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares firmó un convenio de colaboración entre los poderes del estado y la FEPADE, en esta firma estuvo presente Santiago Nieto Castillo, fiscal especializado para la atención de delitos electorales; María Elisa Manterola Sainz, presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local; Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE entre otros.

En su discurso el gobernador dijo que él no condiciona los recurso a los órganos electorales como se hacía en el pasado, el gobierno apoya como constitucionalmente está obligado hacerlo con las autoridades electorales.

Mencionó también que el gobierno del estado no interviene en la vida interna de los partidos ¨el gobernador no es jefe político de ningún partido, el gobernador es el gobernador constitucional de más de ocho millones de veracruzanos y lo es igual para todos¨, dijo que no se desvían recursos para ningún partido ni al que él pertenece ni a ningún otro.

Relacionado