Frida Celeste y sus chavos

• Salvador Muñoz

La reunión de ex dirigentes juveniles, universitarios y otros más, fue un éxito. Dicen que recordar es volver a vivir y para algunos fue eso, un reencuentro donde hubo la oportunidad del “cuéntame, cómo te ha ido” aunque para otros, fue también el momento de definir desde este momento, posturas, proyectos, posiciones, en pos de la elección a la gubernatura en Veracruz este 2018. Los entonces jóvenes, hoy ya adultos, cerraron filas en torno a su gallo, en este caso: Pepe Yunes Zorrilla… pero antes de eso, contaremos lo que desde el interior de esa reunión, platicaron algunos amigos.

II

¡Y que le ganan el brinco a Miguel Macías Parra! La concentración de ex dirigentes del Frente Juvenil Revolucionario en Coatepec ya no fue convocada por este ex dirigente del FJR, quien por cierto, me dicen que no estuvo presente. No, no por “ardilla”, sino porque tiene distintas actividades ya como empresario, ya como jefe de Relaciones Públicas de Renato Alarcón Guevara. Ahora, quien se encargó de organizar todo y con bastante éxito, fue Frida Celeste Rosas Peralta, ex diputada federal y reciente ex candidata perdedora por La Antigua, y tuvo como invitado especial al Senador Pepe Yunes Zorrilla.

III

¡Claro! por ser parte esencial en la organización de esta reunión, quien tomó la palabra fue Frida Celeste, quien se dijo orgullosa de su partido y como todo tiempo pasado fue mejor, expresó que hoy, “en los jóvenes hay apatía y ya no confían en los políticos y mucho menos en los partidos”; contra ello, estos ex líderes juveniles asumen como su tarea “encauzar a las nuevas generaciones e impulsarlos a que participen en la transformación de nuestro estado y país”. En pocas palabras, asumirán su posición como oposición, digo esto, porque citó que los jóvenes señalan lo malo que hace el gobierno “pero no tienen iniciativas para decir qué tienen que hacer para cambiar aquello que les molesta y cómo el gobierno tiene que cambiar”.

Insisto: es su papel como “Oposición” porque eso no se vio cuando estaban en el poder… pero bueno, la política es circunstancia.

A dicha reunión llegó gente del norte, centro y sur del estado, en su mayoría, quienes conformaron la estructura de Frida cuando fue dirigente del FJR.

La reunión de ex líderes juveniles, para algunos, se pudo concentrar en un punto:

Brindarle todo su apoyo rumbo a la candidatura por la gubernatura este 2018, a Pepe Yunes Zorrilla.

¿Por qué a Héctor no? Entre los cercanos a Frida Celeste, no es desconocido que el senador choleño sea considerado por la ex diputada federal “persona non grata” pues aseguran que cuando la vecina de Cardel fue dirigente del FJR, sólo recibió un trato por parte de Yunes Landa muy distante a la palabra “Bueno”.

IV

Por supuesto, para algunos, la convocatoria de quien fuera suplente de Amadeo Flores Espinosa en San Lázaro, no deja de tener un plan con maña. Nadie lanza sus canicas para ver cuántas pierde… de esa reunión se desprendió que Rosas Peralta podría estar impulsando a su comadre Ana Rosa Valdés (actual alcaldesa de Paso de Ovejas) para la dirigencia de la CNOP (en serio, ni se enojen ni se rían…), aunque para otros, tal escenario sería un parapeto para no exhibir con claridad las verdaderas intenciones: Frida quiere la CNOP. Conste… eso no es malo… para estos tiempos de crisis para el PRI, convocar a una centena de chavos-adultos de todo el estado de Veracruz, en torno a una causa, no es cualquier cosa. Pero que sea el tiempo el que ponga las cosas en su lugar y el que se encargue de ver qué tanto tamaño tiene Frida para ocupar el lugar que hasta hace poco, ocupa Erika Ayala, por cierto, otra pepista.

smcainito@gmail.com