¡Gana Carlos Morales!

Salvador Muñoz

Honor a quien honor merece: Ya me jalaron las orejas los amigos de Altotonga porque dejé fuera de la jugada al diputado Carlos Morales Guevara con mi comentario de ayer, cuando puse: “¿Alguien vio a los diputados locales y federales en sus distritos respectivos afectados por el paso de Franklin? Es la pregunta que leí en las redes sociales…”

Es que nada más cité a Héctor Yunes entre los que hicieron recorrido por zonas afectadas, como fue San Rafael y municipios aledaños.

Los amigos de Altotonga me dicen que Carlitos (como afectuosamente llaman al legislador peroteño), anduvo por allá y municipios de su distrito. Es más, ¡hasta me mandaron una foto tomada del Facebook para reafirmar su dicho!

Ya me andaba sobando la cola del zapatazo moral que me habían dado los amigos de Altotonga, y checo la foto que me mandaron. Una joven había publicado en su perfil la información y es cuando mi ego se volvió a inflar como “méndigo” totol enfrente de una guajolota de doble pechuga: ¡acababan “apenitas” de publicar la nota! Sí, es decir, posterior a mi comentario, pero, bueno, ya para saciar morbos, que voy al perfil del diputado Carlos Morales y curiosamente no hay nota ni foto… ¡qué raro!

No me quedé con las ganas y pregunté a una amiga cercana del diputado Carlos:

—¿Hay boletín o información respecto al recorrido del diputado Carlos Morales tras el paso de Franklin?

La respuesta que me dio, conociendo al diputado, era más que obvia… ¿por qué no la imaginé?

“No hubo boletín porque él consideró que era un tema sensible, pero con todo el gusto del mundo te mando fotos del recorrido que hizo”.

¡Claro! ¡Así es el diputado Carlos! Discreto, un buen tipo, sensible y político (en la acepción de la palabra que compete a servir a la gente, a sus representados)…

La primera vez que me llamó la atención el trabajo de Carlos Morales Guevara, fue cuando me enteré que los sábados, cuando era alcalde de Altotonga, hacía labor social ayudando o enseñando a leer junto con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), pero literal: él, enseñando…

¿Y la nota? ¿Qué decía la nota que me mandaron?

Tomado del Grupo DGM, la radio del Altotonga: “El diputado Carlos Morales informó a los habitantes afectados y a los que se quedaron sin techo que ya se solicitó el apoyo del gobierno federal para apoyar a quienes fueron afectados por el huracán Franklin.

“Destacó que de igual manera los productores de maíz recibirán un apoyo de mil 500 pesos por hectárea totalmente destruidas, reconoció que si bien no es mucho, pero con gestiones tratará de seguir apoyando más.

“El diputado veracruzano dijo que seguirá supervisando las colonias, comunidades y las carreteras afectadas por el huracán”.

Ahora, hay algo que destacar. Si bien la nota que me mandaron es de ayer (porque se dio otra vuelta), el primer recorrido que hizo el diputado local del distrito de Perote y nativo de Altotonga, fue el pasado viernes. Así que si hubiera que calificar esto, bien valdría la pena citar que los amigos que me mandaron la aclaración y su servidor, podríamos acabar empatados, porque de un modo u otro, Carlos Morales Guevara acabó por ganarnos.

