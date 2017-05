Gas natural, más seguro y amigable con el medio ambiente

Xalapa, Ver., 18 de mayo de 2017.- La introducción del gas natural a Xalapa como una alternativa al gas LP podría acarrear diversos beneficios, ya que de acuerdo con la Secretaría de Energía es el combustible es más económico del mercado, además de que es más amigable con el medio ambiente.

Diversos estudios demuestran que este combustible es más seguro, ya que al ser más ligero que el aire no se acumula y se dispersa fácilmente, ya que tiende a ir hacia arriba. Además, al ser transportado mediante ductos, se evita la concentración del combustible en tanques estacionarios.

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples, compuesta principalmente de metano y otros hidrocarburos y se utiliza como combustible en transporte, hogares, comercios e industrias. México ocupa el lugar 33 mundial en reservas probadas de gas natural y Veracruz es el mayor productor del país de este combustible.

Es un importante insumo industrial por sus ventajas comparativas, no solo por su precio, sino también porque tiene menor impacto ambiental ya que no genera residuos contaminantes y no produce hollín, a diferencia de otros hidrocarburos.

Cabe señalar que se utiliza en varias ciudades del mundo y en las principales urbes del país debido a que sus instalaciones cumplen con los más rigurosos estándares de calidad y están fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad, a prueba de sismos y hundimientos.