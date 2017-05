Gasoducto no generará costo político: Américo Zúñiga

Redacción.- Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Xalapa, afirmó que no sólo en Xalapa se debe aprobar la construcción de gasoductos, sino también se debe hacer en otros municipios.

Zúñiga Martínez, acudió a la Legislatura local a defender el proyecto que atravesaría la capital del Estado y los municipios de Coatepec y Emiliano Zapata para surtir de gas natural.

“Vengo a pedir también a mis representantes populares, a las diputadas representantes de MORENA, a que puedan impulsar la introducción de las redes de distribución en otros municipios”.

“Esto se tiene que aprobar en Banderilla, esto se tiene que aprobar en Coatepec, se tiene que aprobar en Tuxpan, se tiene que aprobar en Veracruz, en Boca del Río y son municipios que si no lo hacen es precisamente por el miedo al costo político”, opinó.

Además, consideró que la decisión del Cabildo de Xalapa de aprobar el gasoducto no generará un costo político a ningún candidato a alcalde de su partido y en caso de existir él lo asumiría.

“Lo más fácil para la administración pública es patear el bote, lo más fácil es que lo decidan otros; tenemos un mandato de cuatro años en donde la obligación y la responsabilidad que tenemos debe de ser permanente”.

“Si esto tiene un costo político lo absorbo yo, no lo absorbe mi partido, no lo absorbe ningún tipo de candidato; si alguien se quiere subir con estos fundamentos para tratar de ganar adeptos, confianzas y votos bajo argumentos que no tienen sustento científico o técnico, más bien políticos, adelante”.