Gasoducto podría traer inversiones para Xalapa: Reynaldo Quirarte

Xalapa, Ver., 18 de mayo de 2017.- El empresario y expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Reynaldo Quirarte Mora, afirmó que la introducción de un gasoducto incrementará la competitividad de la Xalapa, ya que si existe una línea de gas natural, que nos surte este hidrocarburo de manera más económica y eficiente, pueden llegar mayores empresas a Xalapa.

Somos una de las pocas capitales de México que no se han industrializado y este proyecto podría atraer inversiones de mayor calado para la ciudad, lo que a su vez generaría los empleos que son tan necesarios, añadió.

Comentó que el hecho de que tengas una línea de gas que llegue a tu casa o a tu empresa, te baja los costos considerablemente. “El litro de gas LP está arriba de los 8.50 pesos y la introducción del gas natural representaría un ahorro significativo de entre el 10 y el 30 por ciento, lo que caerá directamente a nuestros bolsillos, y si hay un ahorro, Xalapa se vuelve más competitiva”.

Quirarte Mora refirió que la introducción de un ducto de gas natural es un tema sumamente polémico, pero hay que remitirnos a los hechos concretos y a las pruebas fehacientes, no podemos dejarnos llevar por la ola de opiniones encontradas.

En ese sentido, aclaró que se realizaron foros para presentar el proyecto a la ciudadanía. “Personalmente, he estado en reuniones con los empresarios que pretenden llevar a cabo este proyecto, he estado en sus ponencias, he expresado mis dudas y he escuchado las dudas de otros ciudadanos de diferentes estados socioeconómicos; la explicación que se nos ha brindado ha sido completa y me ha dejado tranquilo en cuanto a que el gasoducto no representa un riesgo de una catástrofe o de un incendio para la ciudad”.

El hecho es que es más peligroso una pipa de gas LP que carga en un comercio o en un hogar, una vez al mes o a la semana, y que circula por la ciudad con cientos de litros de este energético, exponiéndose a un choque, que una línea de gas natural subterránea que además cuenta con varias válvulas de seguridad, afirmó. “No lo digo yo, se puede probar y hay literatura al respecto”.

“Yo le diría a la ciudadanía: no se dejen llevar por los chismes, no se crean todo lo que dicen, no nos ahoguemos en un vaso de agua y no nos neguemos al progreso. Las ciudades más importantes de México y las grandes capitales del mundo tienen gasoductos y no se están incendiando”.

Finalmente, ante la pregunta de si pondría gas natural en sus empresas, el hotelero contestó: “Si me dan mejor precio, por supuesto”.