Gobernadores “ingobernables”

• Alejandro Aguirre Guerrero

Supongo que delinquir, desde una gubernatura, diputación, senaduría, presidencia municipal o cualquier cargo de elección popular, será cada vez menos socorrido para enriquecerse o allegarse de recursos “fácilmente”. Ya no es “negocio”; está demasiado fiscalizado, lo cual no quiere decir, por supuesto, que varios dejen de hacerlo, siempre habrá valientes.

No debería sorprendernos que en los últimos 5 años, 14 ex gobernadores hayan sido acusados de corrupción, de los cuales, 5 ya están tras las rejas por peculado y delincuencia organizada, entre ellos, el que más mediático se hizo: Javier Duarte de Ochoa.

Además del veracruzano, el cual sin lugar a dudas acaparó los reflectores de los medios de comunicación, se encuentran presos Roberto Borge, ex mandatario de Quintana Roo, así como Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, y el “desconocido” para muchos, Jesús Reyna García, ex interino de Michoacán, sin olvidarnos del panista Guillermo Padrés, de Sonora.

De igual forma, en Italia, apresado y en espera de ser extraditado a nuestro país, aunque denunciado antes del tiempo de Peña Nieto, tenemos al ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, sin olvidar a Eugenio Hernández, quien cayó la semana pasada. El otro Duarte, César, ex mandatario de Chihuahua, continúa oculto en Estados Unidos, inexplicablemente libre aún, en breve lo traerán, cuando tengamos más cerca la elección Presidencial, quizá.

A este listado tendremos que agregar aquellos que aún no están presos, más son investigados y seguidos de cerca por la autoridad: Rodrigo Medina, de Nuevo León; Roberto Sandoval, de Nayarit; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rolando Zapata Bello, de Yucatán; Fausto Vallejo, de Michoacán; Mario Anguiano, de Colima, y Jorge Herrera Caldera, de Durango.

Más indignante resulta aún cuando de acuerdo a un estudio de El Universal, publicado el pasado 23 de septiembre, lo presuntamente robado por 22 ex gobernadores, es decir, 259 mil millones de pesos, alcanzaría para reconstruir los daños del sismo en los distintos estados, además de la CDMX.

Los supuestos desvíos de estos impresentables ex mandatarios superarían, cuando menos, 29 veces los recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. ¡Vaya comitiva de gente sin escrúpulos ha gobernado en nuestro País!… lo peor es que vendrán más.

