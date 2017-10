Gobierno no tocará un solo centavo del dinero donado a damnificados: Osorio Chong

Redacción.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal no va a tocar ni un solo centavo del dinero donado por otros países, por personalidades o por la sociedad, a los damnificados por los sismos de septiembre.

“Esos recursos no los podemos manejar, lo manejan las propias organizaciones que están haciendo la recolección, y después ellos los llevarán a los beneficiarios”, subrayó en una conversación con el periodista Javier Solórzano para Once Noticias TV, en Ixtaltepec, Oaxaca.

Ahí, enfatizó que: “no vamos a tocar un solo centavo, no nos corresponde, no tenemos ese dinero a la vista, ese dinero lo manejan las propias organizaciones que han hecho la petición a la población, no vamos a ver ese dinero pasar por arcas públicas, y no lo va a manejar el gobierno federal”.

Señaló que lo único que ha pedido el presidente Enrique Peña Nieto es decirles cuál es el mejor lugar para llevar esos recursos. “Déjenos decirles dónde es el mejor lugar para llevarlos, no encimar los recursos, hay mucha población a la que hay que servir”.

A pregunta expresa sobre la cercanía del proceso electoral 2018, Osorio Chong dejó en claro que estamos viviendo un momento muy difícil para México, y en lo que menos se debe de pensar “es en lo que ya está muy cerca, pero (lo) que está más cerca y a la mano de todos, es la tragedia”.

En ese sentido, dijo que no se debe lucrar ni estar pensando en esos tiempos, “cuando podemos hacer mucho en la responsabilidad que tenemos”.

Explicó que todos los secretarios de Estado están encargados de un área, y en su caso, él es coordinador en temas de Protección Civil, y en Oaxaca tiene el encargo de Tehuantepec por parte del presidente, además de Morelos, por lo que recorre y visita esas zonas para que la gente esté en las mejores condiciones posibles.

“Está encima una cosa de la otra, pero una cosa es mucho más importante que la otra”, reiteró el encargado de la política interior del país.

Sostuvo que los sismos han sido una gran enseñanza para todos, nos unieron como nación, acercaron a los servidores públicos con la población, y hay que aprovechar este “mal momento”, para generar un mejor vínculo entre la sociedad y el gobierno.

En el caso de Oaxaca, Osorio Chong dijo que se mantienen dos etapas simultáneas, la de la emergencia, y la del censo y la reconstrucción.

Y a diferencia de muchos países que han sufrido este tipo de eventos, cuando ellos apenas se están recuperando de la emergencia, “nosotros ya, con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto, estamos en la reconstrucción”, resaltó.

Sostuvo que desde lejos es fácil señalar la supuesta falta de presencia o la no entrega de recursos, pero de lo que no se puede dudar es de la presencia del Ejército, de la Marina y de los miles de servidores públicos “que están viviendo aquí y eso permite un contacto directo con la población”.

Y la gente, dijo, tiene ganas de salir adelante y solo se hace si hay participación y no hay disputa, y se está cuidando que el manejo de los recursos no lo haga ningún funcionario.

Finalmente, dijo que a quienes han manifestado que los recursos que se ocupan para fines electorales se destinen a la reconstrucción, “hay que reconocerles de una manera abierta, es lo menos que se puede hacer en momentos de crisis, dejar la política a un lado para buscar el beneficio de la población”.

Fuente: Notimex.