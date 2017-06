Gullermina Alvarado dice que le hackearon la cuenta otra vez

Redacción.- Guillermina Alvarado González, grabó dos vídeos en Facebook Live, donde niega haber sido golpeada por Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno.

“No sucedió lo que todos hubieran querido que sucediera, no sucedió absolutamente nada, no hay ningún golpe, no hay nada de lo cual mi esposo Rogelio Franco, el secretario de Gobierno tenga que avergonzarse”, manifiesta en el primer vídeo.

Desde de la comunidad de Pechapa, municipio de Ángel R. Cabada, lugar al que acudió para celebrar que ahí ganó el PRD, agradeció las muestras de solidaridad de quienes se preocuparon por su integridad física.

Cabe recordar que en la publicación que apareció esta sábado en su cuenta de Facebook, de la que Alvarado González dijo es falsa, se dio cuenta de los supuestos “abusos y maltratos” que le propinó el funcionario estatal, acompañando el mensaje con dos fotos donde se le ve un ojo morado.

“Muchos saben que esto era mentira”, reiteró en sus palabras al añadir que la cuenta había sido hackeada. “Tuvimos que esperar hasta recuperar la cuenta, porque tenía que hacerlo a través de mi cuenta personal”, explicó.

Se dijo dispuesta a que los medios de comunicación la entrevisten para que confirmen que es mentira la publicación que contiene las imágenes, misma que aseguró no borrará, “ahí que se queden, yo no las subí, pero tampoco las voy a borrar, ahí que se queden, no me afectan, yo estoy bien, por eso estoy haciendo esta transmisión en vivo”.

En un segundo vídeo, en el que se le ve con una amiga y sus hijas a bordo de una camioneta rumbo al rancho de Pechapa, nuevamente negó que las fotografías que subieron a su perfil de esta misma red social fueran ciertas, mostrando su rostro completamente intacto.

De igual forma agradeció a las personas que se preocuparon por la situación y explicó que decidió compartir el vídeo por sus hijas, alegando que no quiere que ellas se sientan señaladas.

“No quiero que ellas se sientan señaladas, por cosas o situaciones políticas, no sé o represalias hacia mí, mucha gente malintencionada haya hecho uso de esas fotografías y haberlas puesto de esa manera, con una intención de dañar, de desprestigiar a nuestra familia, a Franco, a mis hijas, a mí, yo quiero que se den cuenta que estoy perfectamente bien.”, finalizó.