He recibido amenazas de muerte por parte del alcalde de Agua Dulce: Marjorie Oropeza

Carolina Suárez.- Marjorie Oropeza Núñez, ex aspirante a la candidatura del PRI a la alcaldía de Agua Dulce, dio a conocer que ha recibido amenazas de muerte por impugnar la candidatura que se le dio a Norma Edith Cuevas Pérez para la presidencia municipal de ese municipio.

Culpó al alcalde de Agua Dulce, Daniel Martínez González, de ser el responsable de emitir las amenazas de muerte en su contra.

“El alcalde está encaprichado en que yo no llegue, tiene los recursos económicos para lograrlo, pero el pueblo está de mi parte. He recibido amenazas de muerte de diferentes teléfonos, sabemos que es el alcalde y su familia, hago responsable al alcalde, Daniel Martínez González de lo que me pase a mí y a mi familia, al arquitecto Agustín González Córdoba y a Agustín Hernández Monroy”, dijo.

Recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación determinará si le regresa la candidatura o se la deja a la actual candidata, Norma Edith Cuevas Pérez, tras la impugnación que presentó en días pasados.

“Metí esa impugnación porque es injusto que tras pagar mis cuotas, ser militante del partido por 33 años y cubrir los 31 requisitos solicitados le hayan dado la candidatura a otra persona.”, finalizó.