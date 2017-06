Henry Cruz y las Fake News

• Salvador Muñoz

Tengo amigos y parientes en Whatsapp que son la delicia de mis días… apenas voy amaneciendo cuando unos, me mandan un mensajito pidiendo a Dios que me vaya bien en mi día… ya paso al sanitario, cuando me llegan las columnas más relevantes del momento… no falta el amigo que me manda un video con enfoque católico… ¡por supuesto! no puede faltar el que tiene el meme de moda… tenía un amigo que me mandaba fotos de mujeres desnudas, pero dejó de hacerlo… aunque me saltó otro cuate que siempre me da “los buenos días” con chicas exuberantes… ¡ah! también tengo otros que me pasan la información de lo que ocurre en el momento y unos más que me mandan lo que en el gabacho se puede tachar como “Fake News”.

II

Las “Fake News” son noticias falsas. Por supuesto, estoy cien por ciento seguro que quienes me lo mandan lo hacen con la mejor intención de mantenerme informado y dos fueron las que me llamaron la atención en esta semana que corre:

La primera: Ese mensaje de que la secretaría de Salud pedía que dejáramos de consumir determinados productos de conocida marca vendedora de lácteos… ¿el porqué? Han de disculpar, ya no llegué al final de la nota. Sabía que me había encontrado con lo que comúnmente se llama “hoax”. Es fácil identificar este tipo de notas falsas porque llegan como mensajes con falsas alarmas, por lo regular de virus, de salud, y el elemento clave es que solicitan que lo envíes al mayor número de conocidos para que se enteren… de seguro le ha tocado este tipo de mensajes.

La segunda: La identificación de uno de los sicarios que asesinó a Camilo Castagné, comandante de la Policía Federal, donde daban nombre, apellido, y hasta domicilio del sujeto. Un bulo tremendo que empezó a circular por Whatsapp y como el acontecimiento estaba fresco, ¡zaz! tuvo el efecto deseado por quien lo filtró: algunos medios de comunicación “se lo tragaron” completo y dieron una noticia sin fundamento.

III

Vi ayer un video editado donde aparece Henry Cruz Acosta, el joven víctima de la “Fake News” y de la falta de oficio de los reporteros que creyeron en un “Whatsappazo”, donde pedía ayuda porque un periódico lo tachó como parte del escuadrón que mató al Comandante Camilo Castagné.

El periódico La Razón, de la Ciudad de México, además de portales locales, dieron como “buena” la información y exhiben al joven. Henry en su video editado dice no parecerse al sujeto cuya imagen expusieron las autoridades y como ejemplo, muestra sus rastas y la ausencia de tatuajes que al parecer, sí tiene el Sicario.

Lo peor de este asunto es que en lugar de exigir a los medios de comunicación profesionalismo, pues se puso en riesgo la vida de Henry, se intentó sacar “raja política” y se redireccionó la pifia de esta prensa, sobre las autoridades, no sé si estatales o federales, cuando Henry Cruz es claro al decir que “un periódico” fue el que manejó tal información.

IV

De las cosas buenas en las noticias:

1.- Fueron detenidas diez personas y entre ellas, cuatro sujetos que podrían estar involucrados en el homicidio de Camilo Castagné.

2.- El Periódico La Razón, al final, bajó la información que señaló a Henry Cruz como “sicario”.

3.- Y como fue una detención por parte de la Policía Federal, Veracruz se ahorró cuatro millones de pesos.

Ya no le digo que se ponga abusado con lo que le mandan por Whatsapp porque imagine, si los “profesionales” se tragan cualquier cosa que les mandan, pues cuantimás uno que no se dedica a esto. Aunque déjeme decirle algo: acá entre nos, en lo particular, de mis amigos que me mandan cosas por Whatsapp, prefiero a los que me envían información y quien me da “los buenos días”.

