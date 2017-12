Hipólito y Notiver

• Brenda Caballero

¿Qué tanto debemos de creer en la información que circula en las redes? Nada, sería mi respuesta inmediata. El primer paso que tendríamos que hacer sería verificar que la fuente sea confiable, por ejemplo, un medio de información serio, aunque también pueden tener errores si a su vez no se verifica la información con instituciones oficiales.

Ahora que si la información se la pasan por whatsapp, estaría peor, pues cualquier persona puede escribir cualquier cosa y compartirla como si fuese real.

Hace aproximadamente cinco días me mandaron una nota mediante whatsapp que decía “Encuentran más de 50 cuerpos de niños y adultos sin vida en la Costa de Cancún QR. Comparte Urge”. El link venía de un portal llamado Alzando la Voz, incluso venía acompañado de varias fotos de una playa en donde se veían decenas de cuerpos tirados, algunas con militares y otras más en donde recogían varias personas los cuerpos. De inmediato “googlee” la información para ver si era cierta. En efecto, era mentira, la noticia era desmentida y hasta se publicó que se estaba atacando a Cancún con noticias falsas. De inmediato le dije a mi fuente que era mentira esa información para que no la siguiera compartiendo. Su respuesta me desconcertó más aún, al decirme que sabía que era falsa ¿entonces para qué la comparte?

Este comentario viene a raíz de las declaraciones a medios de comunicación del alcalde electo Hipólito Rodríguez Herrero sobre el asesinato de una joven en el Santuario de las Garzas en Xalapa, y donde la Fiscalía Regional de la Zona Centro-Xalapa le giró citatorio para que aporte información a la carpeta de investigación abierta del caso. Ahora, ¿de dónde tomó la información? Al parecer de un mensaje de whatsapp que le envió un vecino del Santuario de las Garzas. ¡Ojalá y haya confirmado la información!

#Los43DeNotiver

Hace casi dos años, para ser precisa, un 7 de diciembre de 2015, recuerdo que apareció el #YoSoyNotiver. Lo usamos para solidarizarnos con el Diario Notiver por todos los ataques que recibía en las redes sociales de parte del gobierno en turno, el de Javier Duarte de Ochoa. En esa ocasión el ataque no fue directo con el dueño y director, Don Alfonso Salces, sino contra su hermana, una señora mayor de 70 años. Incluso, hasta el periódico que no se vende también le dedicó la portada de su semanario. El chiste era desprestigiar a Notiver y a la familia Salces. El motivo, era el único medio que ofrecía un espacio al gobernador actual Miguel Ángel Yunes Linares.

Y como dice el dicho: “lo que no te mata, te hace más fuerte”, Notiver el día de ayer cumplió 43 añotes de vida y sigue posicionándose como un referente a nivel estatal, nacional y hasta internacional. Tan es así que la información publicada en varios medios nacionales el 11 de diciembre de 2017, sobre la Carta de Karime desde Reino Unido, donde acusa persecución política y exige la devolución de sus bienes y que hizo trending topic el mismo día, fue publicada por Notiver cuatro días antes a ocho columnas con la cabeza “Karime pide sus Chácharas”.

Más que pedir sus chácharas, el documento donde acusa ser perseguida política, indica que le servirá para reforzar su petición de asilo político.

Pero bueno, esa es otra historia… por lo pronto, desde este espacio deseamos larga vida a Notiver.

caballero_brenda@hotmail.com

@NumerosRojos_BC