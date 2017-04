• Salvador Muñoz

El mesero se acercó, y presto, atento y servicial, preguntó:

–¿Va a ordenar?

–Sí, tráigame unos huevos a la Yunes…

–¿Perdón? ¿Cuáles son?

–¡Unos huevos tibios!

Ese fue el chiste de la mañana en los corrillos políticos después de que se exhibiera un audio donde Tava Ortega Arteaga calificara al senador Pepe Yunes Zorrilla como un “huevos tibios”.

Es curioso, pero en un evento donde se pretendía estigmatizar a la ex diputada por Pánuco, la intención se trastocó y el afectado fue Pepe Yunes Zorrilla, sin que nadie notara que Lorena Martínez y Renato Alarcón igual pasaron por la boquita de Ortega Arteaga.

II

¿Por qué entonces todo el discurso de Tava Ortega sólo lo concentran en Pepe Yunes cuando en estos momentos, al menos entre los militantes del PRI, el malestar es contra Lorena y Renato?

Sin demeritar la figura de sendos políticos, a mi juicio, quizás ello se deba a que Pepe Yunes, antes que cualquier otra cosa, es un figurón, es un personaje, y sin que los otros no la tengan, la calidad moral que se cierne sobre él, pesa más. Es decir, se tiene el valor de ofender a Lorena y Renato… ¡¿pero a Pepe?!

Eso es el lado positivo…

El lado negativo es el peor… lo dicho por Tava Ortega, filtrado en una conversación, se teme que sea el pensamiento o la percepción de muchos priístas que se cuenta en lo oscurito, que se rumora entre conocidos, que se susurra a las espaldas del senador y que hoy, en un espionaje telefónico, simplemente se convierte en eco de lo que muchos piensan y no se atreven a decirlo… ¡mucho menos en la cara del Senador!

III

La percepción de “huevos tibios” es entendible”. Acostumbrados a una forma de hacer política barata, corriente, de adjetivos y escándalos, encontrar a un político que anteponga el diálogo, el respeto, la prudencia, es inusual.

Aunque a fuerza de ser sinceros, creo que hay que ser justos con Pepe Yunes Zorrilla. Del 2015 a la fecha, sin caer en el barullo del común de los políticos, es más directo en sus comentarios, más expresivo, y sin tapujos.

Incluso, recuerdo que en una entrevista que le hice a mediados de marzo, del 2015, ya se notaba distinto:

“Dicen que antes del 11 de diciembre (del 2014, fecha en que se aprueba la Reforma Político Electoral para una gubernatura de dos años), eras tibio y ahora te pasas de caliente.

“–No hay variación, considero que es la misma personalidad y misma consistencia. Quizás el hecho de antes del 11 de diciembre, de no salir a rasgarme las vestiduras en defensa de temas en los que no había conciencia plena de mi parte, pudiesen alcanzar el señalamiento de tibieza, debilidad, mesura. A partir del once de diciembre, a partir de que hay un nuevo escenario en el juego político de Veracruz, hay la total y completa consistencia para expresar y señalar aquello que no defendía, que no creía. Soy la misma persona, defiendo las mismas causas.

–¿Ni tibio ni caliente?

–Ni tibio ni caliente, un hombre congruente.”

IV

¿Alguien ha visto enojado a Pepe Yunes? El rubor explota de manera fácil en su rostro, pero no sé si sea pudor o encabronamiento… o simplemente “la calor”. Estoy seguro que si hay algo que haga encabronar con una facilidad increíble al Senador, es que algún hijo de la fregada haga mofa de su americanismo y tantito peor, si es por una derrota ante un equipillo como Chivas, porque eso sí, sigue siendo un aficionado al futbol y al equipo de Coapa ¡a morir! pero no deja de ser político y parafrasea a Alemán Velasco: “Diría don Miguel que él era Tiburón cuando estaba en el agua; era Puma, cuando estaba en la tierra; y era Águila, cuando volaba”.

Por supuesto… Pepe no tiene atole en las venas y de seguro se ha de haber encabronado por esos dichos de Tava Ortega Arteaga.

¿La habrá llamado? No creo… Pepe al final es un caballero. Tampoco creo que le reclame, aunque las circunstancias los junten lo más pronto que uno cree. Este sábado, allá en Ozuluama, un grupo de sectores del PRI han de reunirse con el Senador. Es curioso, pero una de las organizadoras de este evento es Tava Ortega, quien de seguro tendrá la oportunidad de ofrecerle a Yunes Zorrilla una explicación o mínimo decirle en su cara lo que piensa de él… ello, si existe el ánimo de ser una dama de la política también o quedarse como todos los que critican al Senador, allá en lo oscurito, en el susurro, con los “huevos tibios” en la punta de la lengua.

