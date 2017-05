Iglesia Católica exhorta a los ciudadanos a votar el 4 de junio

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Redacción.- A través de su comunicado dominical la iglesia católica exhorta a todos los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 4 de junio, pues considera que el votar además de ser un derecho es una responsabilidad ciudadana. También apunta que se respete la voluntad de los ciudadanos.

El comunicado refiere que este 4 de junio se tiene la oportunidad de elegir a las autoridades en los 212 municipios de la entidad, por ello hay que acudir a las urnas y participar.

“Tenga su credencial de elector lista, identifique su casilla y participe junto a toda su familia. La jornada del próximo 4 de junio es una jornada ciudadana donde se expresa la voluntad popular”.

Asimismo refiere que no hay que dejarse confundir por versiones que intentan desacreditar el valor del voto, pues el abstenerse de votar no ayuda en nada, y agrega que es posible que los candidatos no llenen las expectativas, pero es necesario elegir a alguien aunque sea al menos malo.

“Habrá muchos ciudadanos que participarán también de muchas maneras, vigilando, contando u observando las votaciones. Ellos han sido elegidos para esto, se han preparado y desempeñarán un buen servicio para la sociedad”.

La Iglesia señala que los ciudadanos no deben quedarse en la apatía, indiferencia o negación de ejercer el derecho de votar, pues no debe dejarse la cuestión pública solo a los políticos, pues los ciudadanos también tienen la responsabilidad de darle a la sociedad buenos servidores públicos.

“En los 212 municipios cada uno de nosotros, puede contribuir para que se construya paz, haya progreso, se respete la vida en todas las etapas de la existencia y los derechos humanos. Necesitamos municipios que promuevan políticas públicas donde se proteja y se cuide a la familia y al matrimonio”.

Finalmente, el comunicado dice que la participación ciudadana no termina con las elecciones, pues se requiere además ser protagonista en la construcción de una mejor sociedad.

“Que las elecciones del próximo 4 de junio se lleven a cabo de manera ordenada, civilizada y pacífica. Que se respete la voluntad de los ciudadanos y que los funcionarios y candidatos mantengan un compromiso ético, responsable y se distingan por la madurez política”.