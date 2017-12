Inaugura Ricky la pavimentación de la calle 20 de Noviembre en Tamos

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Redacción.- El Presidente de Pánuco, Ricardo García Escalante cumplió el compromiso de entregar la pavimentación de la calle 20 de Noviembre en Tamos, antes de que concluya la presente administración municipal.

Este viernes 22 de diciembre casi 3 meses después de haber arrancado esta obra de pavimentación a base de concreto hidráulico, junto con integrantes del Cabildo 2014-2017 Ricardo García Escalante hizo entrega de la obra concluida.

“A escasos 9 días que termine esta administración, estamos aquí con la inauguración de esta calle y con ello, damos un paso muy importante para lograr el Tamos que queremos ver. Tuvimos que causar molestias con la introducción del drenaje, pero no puede haber calles pavimentadas sino hay drenaje y ustedes aquí, en Moralillo, en Aquiles Serdán y el Guayalejo, ya pueden aspirar a una vida mejor, donde nuestros niños no sufran lo que sufrieron todos ustedes cuando eran más pequeños”, expresó el alcalde.

María del Refugio Cabrales Puga, residente de la localidad, destacó que esta es una de las obras que las familias de Tamos más solicitaban desde hace muchos años, ya que una calle pavimentada les genera un gran beneficio a todos los habitantes en general.

“Tú no has sido un presidente municipal para nosotros, sino un amigo, porque has sabido escuchar las necesidades de nuestra comunidad y de todas las localidades del municipio. Hoy somos testigos de que tu palabra vale y hemos sido testigos de que los compromisos que hiciste se cumplieron y están a la vista de todos. Sabemos que a donde quiera que vayas siempre contaremos contigo y de igual manera cuentas con nosotros”, manifestó.

La pavimentación de la calle 20 de Noviembre era una petición muy añeja de los vecinos de esta comunidad, por lo que con recursos del Fondo de Aportaciones Municipales fue posible concluirla y entregarla a los ciudadanos.