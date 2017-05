Inicia candidata del PES huelga de hambre en la Plaza Lerdo

Carolina Suárez.- Citlalli Silva Echavarria, candidata del Partido Encuentro Social (PES) por la alcaldía de Ángel R. Cabada, cerró su campaña con huelga de hambre en la Plaza Lerdo para dar a conocer que la dirigencia del partido le negó los recursos para la contienda electoral.

Señaló que el dirigente estatal del PES, Gonzalo Guizar Valladares, le negó los recursos para su campaña política, por lo que debió utilizar dinero propio y de su familia para promover el voto.

“No me dieron ni un peso, yo imprimí mis trípticos y mi familia me apoyó, el dirigente nunca me dio una explicación y a la fecha no sé dónde quedaron los recursos que debían ser destinados para las campañas”, expuso.

Acusó además que en la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son “una bola de ratas” porque venden las plazas sin que la Secretaría de Educación de Veracruz haga algo al respecto.

“En la SEV, en el SNTE sección 56 hay unos delincuentes, unos defraudadores y de lo cual tiene conocimiento el diputado Guizar porque resulta que uno de ellos que es vendedor de plazas es candidato para la alcaldía de San Juan Evangelista, el señor Alejandro Rodríguez Reyes, sabiendo esta situación lo pusieron de candidato.”, finalizó.