Mucho se habla de la inseguridad en Veracruz. Al abrir cualquier portal de noticias local veremos ejecutados, embolsados, inseguridad, secuestros, feminicidios, balaceras y más noticias que hacen pensar que Veracruz es un foco rojo a nivel nacional, al grado que hasta los diputados quieren que comparezca el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.

Estoy de acuerdo: que comparezca. ¿Y después? ¿Eso hará que baje la inseguridad? ¿Habrá menos delitos y homicidios? ¿Desaparecerán los feminicidios?

Seamos realistas. El problema de inseguridad no radica en una persona o grupo de personas, el problema viene directo de las políticas públicas que ejerce un líder de nación con respecto a la educación y al empleo, principalmente. Pero no descartemos la corrupción, también los estados con mayor índice de incidencia criminal recibieron millones de pesos dentro del Programa Nacional de Prevención para prevenir el delito y nada más no bajaron las estadísticas.

Pero regresando a Veracruz, recientemente publicaron las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde nuestro estado es el segundo lugar nacional en secuestros y cuarto en homicidios y extorsiones. Pero no entre en pánico, veamos más allá, el panorama nacional; salgamos de la aldea y para ello, le invito a hacer una prueba simple y rápida. Entre a Google, escriba la palabra Inseguridad y vaya a noticias, para que le arroje los resultados de las “últimas noticias”.

El día de ayer a las 19:10 hice mi búsqueda y no es “mal de muchos, consuelo de tontos”, pero Veracruz no es el único que la padece, me salieron notas de inseguridad en estados como Baja California, Morelos, Tijuana, ¡vaya! hasta escribían sobre la cancelación del Tianguis de Mazatlán.

Pero lo que llamó más mi atención fue un espectacular con el slogan “En Guanajuato, la vida no vale nada. 481 asesinatos en 2017”, un estado en el que a mi parecer, era muy tranquilo.

Ahora que si nos vamos a los datos Oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año 2017 es considerado uno de los más violentos del que se tenga registro en nuestro país: en mayo pasado, se registraron 9 mil 916 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 1997. De las 32 entidades, hubo un incremento pese a la estrategia del gobierno federal en Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Enrique Peña Nieto puede sumar otro tache a su mandato, y es la cifra más alta de homicidios en 20 años.

A propósito de la Inseguridad, el alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, en una plática con integrantes e invitados de Acover, comentó que ése es el tema que más preocupa a los xalapeños y a las personas que se han acercado a él: la Inseguridad. Sin embargo, no es un tema que pueda resolver él de manera directa, aunque contribuirá con un óptimo alumbrado público, y con el mantenimiento a parques y jardines para que los xalapeños y turistas se sientan más seguros al transitar por las calles de Xalapa.

Asimismo aseguró que será prioridad en su agenda gubernamental hacer de Xalapa una ciudad Sustentable a nivel nacional, aprovechando el agua de lluvia, impulsando mercados ecológicos que activen la economía regional, y la cultura del reciclado y separación de desechos, así como disminuir los costos del alumbrado público. “Xalapa volverá a Florecer” aseguró.

Aseguró que será alcalde de Xalapa por 4 años y al terminar regresará a hacer lo que le apasiona: investigar, ya no que aspira a escalar cargos públicos.

­­-¿Qué viene para las xalapeñas durante su gestión?

­En primer lugar respaldó el trabajo que viene haciendo el Instituto Municipal de la Mujer a cargo de Yadira González Hidalgo y lo consideró importante y notable. Aseguró que ampliará los recursos para atender la problemática de las mujeres que lo necesiten, ya que hay mucha violencia contra ellas.

Dentro de las políticas que generará su gobierno para las mujeres, están mejorar la infraestructura urbana: mejor alumbrado, limpiar áreas verdes. Pero también planteó en el aspecto cultural combatir el machismo, pues “la violencia contra las mujeres es cosa de hombres”.

En Xalapa, aseguró que en los hogares, el 35 % tiene una jefatura femenina, para lo que implementará guarderías y casas de la cultura en la periferia para que los miembros de su familia desarrollen actividades seguras y creativas. Aseguró que tendrán un presupuesto con Equidad de Género. Esperemos que también tenga un gabinete igual.

En su discurso, el alcalde electo dejó en claro que los recursos del Ayuntamiento no los invertirá en promocionar su imagen, sino en los ciudadanos y hasta cotizará si puede tener Xalapa un internet con acceso a todos sus ciudadanos. ¿Cerrarán más medios de comunicación y periódicos?

