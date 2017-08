Inseguridad vs Prevención

• Brenda Caballero

Nuestra percepción de inseguridad se ha incrementado, ya lo escuchaba ayer con el reportero Ambrosio Pablo, cuando nos informó que algunos vecinos de la colonia Progreso Macuiltépetl de esta capital Xalapa, bloquearon la avenida Villahermosa, esquina Aguascalientes, por 4 horas. Con pancartas en mano y mediante una valla humana, los vecinos trataron de ser escuchados por las autoridades de Seguridad Pública, donde la delincuencia se ha apersonado en su colonia en el último mes.

Al mismo tiempo, Andrea Yunes, hija del senador Héctor Yunes Landa, escribía en su Facebook que le habían “cristaleado” su camioneta en pleno bulevar de Boca del Río, a la luz del día y le robaron una bolsa con sus pertenencias.

Es verdad, los veracruzanos nos sentimos inseguros. En mi colonia por ejemplo, estamos recabando firmas para que nos entreguen videocámaras, ya que en el último mes los amantes de lo ajeno se han dedicado a abrir vehículos, robarse las llantas, refacciones y hasta la gasolina.

Por su parte, los empresarios manifiestan también que los robos a sus negocios son excesivos y algunos han optado por instalar botones de alarma conectados al C4.

Veracruz es el tercer estado con menos policías, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del Inegi, pues sólo tenemos 143 policías y agentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, algo así como uno para cada 699 ciudadanos. Por ello, creo que cada quien tiene que tomar medidas preventivas, como no dejar bolsos o computadoras en el auto escondidos, pues dicen que los delincuentes tienen tecnología para detectar baterías de litio. Otra de las recomendaciones es no portar mucho dinero en efectivo consigo y no llevar el celular en la mano mientras caminamos, pues es la causa más común de robo.

No todo está perdido, pues dijeran por allí ¡somos más los buenos!

BC