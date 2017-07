IPE: no salen las cuentas

• Rafael Pérez Cárdenas

Pues nomás no le encuentran la cuadratura al círculo y sacar al buey de la barranca. La crítica situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tiene varios orígenes, que van, desde el uso indiscriminado y discrecional de la reserva técnica –en muchos casos se supone corrupción-, hasta el hecho comprobable de que las aportaciones de los trabajadores activos no alcanza para pagar a los pensionados, y menos aún cuando se trata de emolumentos superiores a los cien mil pesos.

En el Congreso del estado se vivió ayer una larga encerrona para analizar el tema de las finanzas del IPE. Curiosamente, los grandes ausentes fueron la titular de Sefiplan, Clementina Guerrero, y el director del Instituto, Hilario Barcelata, quienes han puesto en evidencia que la ruta gubernamental del rescate financiero es distinta a la que proponen líderes sindicales, trabajadores y diputados de oposición.

Las conclusiones a las que se llegaron fueron pocas pero sí muy importantes; frente a la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Yunes y del propio Hilario Barcelata, de establecer un esquema de cuentas individualizadas, hubo un rechazo casi absoluto… aunque nada está dicho.

Cada mes, el IPE arrastra un déficit de unos 200 millones de pesos que se vuelve insostenible para el Instituto y para el gobierno estatal. Basta decir, como ayer se explicó, que se requieren de 333 trabajadores en activo para pagar tan sólo una de las privilegiadas pensiones que alcanzan los cien mil pesos.

En junio pasado, Barcelata anunció la urgente reestructuración del sistema de pensiones, que incluye una reestructuración de las aportaciones y retenciones de los trabajadores a través de cuentas individualizadas, debidamente sistematizadas. En un documento oficial se señala que entre 2013 y 2016, el IPE había recibido 6 mil 947.10 millones de pesos por concepto de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, lo que ha representado apenas el 17.25 por ciento de los Ingresos Reales de la Gestión del Estado de Veracruz.

Sin embargo, al paso del tiempo, las cuentas individualizadas han salido muy bien para el gobierno y las instituciones financieras y muy mal para los trabajadores. Así lo explica el especialista Arturo Méndez: “En el caso de México se adoptó el sistema de cuentas individuales en 1997 por parte del IMSS y en 2007 por el Issste. Un balance de lo acontecido hasta la fecha se inclina hacia los grupos financieros y en contra de la clase trabajadora; es un balance desigual en donde las Afores obtienen elevados beneficios y los trabajadores perciben magras remuneraciones.”

“Según los datos oficiales (Consar), en 2016 las Afores obtuvieron ingresos por comisiones por un total de 27 mil 798.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 2.94 por ciento respecto a lo registrado en 2015, cuando ganaron 27 mil 4.3 millones de pesos. México registra la tasa de reemplazo más baja de los países que pertenecen a la OCDE, la cual se ubica en 31%.”

“La tasa de reemplazo es el porcentaje que representa la pensión sobre el salario percibido por el trabajador antes de jubilarse. Por ejemplo, si el trabajador percibe mensualmente el salario mínimo $2 mil 401 pesos mensuales; con una tasa de reemplazo del 31%, recibirá una pensión de $ 775 pesos mensuales más los rendimientos.” Los números muestran que el destino es una pensión miserable en favor de una afore rentable.

La ausencia ayer de los principales funcionarios yunistas en el tema del IPE no fue fortuita. No hay borracho que coma lumbre. Entre las propuestas que presentaron los líderes sindicales y de organizaciones se dijo que el nombramiento del Consejo Directivo del IPE sea una atribución del Congreso del Estado y no del Ejecutivo estatal; evitar la implementación de las cuentas individualizadas y permitir la participación de sindicatos en el Consejo del IPE, entre otros.

Crítico permanente del gobierno en turno, Hilario Barcelata empieza a sentir el desgaste de una gestión gris e inoperante. Ante su premeditada ausencia, la presidente de la Comisión Especial para estudiar y proponer alternativas de solución a la problemática del IPE, la morenista Daniela Griego, dijo que la transición del sistema solidario de pensiones a uno de cuentas individualizadas no sólo es riesgoso sino que es dinamita para el sistema de pensiones del estado, una vez que el gobierno se desentienda de las jubilaciones de sus trabajadores.

La legisladora, luego de criticar el rechazo oficial por encontrar una solución compartida, explicó que ninguna ley puede ser retroactiva en detrimento de las personas. En este sentido, las cuentas individualizadas no se podrían aplicar a los más de 29 mil trabajadores jubilados y pensionados ni a los cerca de 100 trabajadores en activo. Sólo sería postergar la crisis financiera.

Por su parte, el dirigente de la Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe –a quien señalan junto con familiares directos de ser de los más beneficiados con la crisis del IPE-, criticó que el gobierno mantenga a más de 30 mil trabajadores bajo el esquema de eventuales o de confianza, lo que inhibe que coticen al instituto. Actualmente, sólo hay 3.4 trabajadores en activo por cada jubilado.

El tema apenas está subiendo de calor. Al final, Tula Guerrero e Hilario Barcelata aplicaron la popular duartiña que sugiere que “presencia o ausencia, según conveniencia”.

Las del estribo…

En varios momentos, el ex secretario de Salud y ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan Antonio Nemi Dib, jugó a la ruleta rusa desafiando a que lo llamaran a comparecer en todos los asuntos donde salía a relucir su nombre. Ahora es posible que no lo veamos por algún tiempo, luego de que le cumplieron el capricho, con todo y orden de aprehensión.

Tal vez el uso de una aeronave privada por parte del fiscal Jorge Winckler para viajar a Guatemala el 27 de junio pasado no sea tan importante como el hecho de que la información provino de “fuentes que solicitaron el anonimato”, es decir, del mismo gobierno; algo no anda bien en el círculo cercano del mandatario que con la lluvia ya empezaron a salir los sapos.