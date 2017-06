IVAI: Crítica pero propositiva

• Salvador Muñoz

Son 43 los que aspiran al cargo de Comisionado vacante en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). Hay quienes tienen sus ideales bien remarcados para hacer de la transparencia un modo de ser y hacer en nuestros funcionarios y en el servicio público, como es el caso de Naldy Rodríguez quien con su exposición, lo deja en claro, su presentación también pudo incomodar a más de uno, por sus propuestas de trabajo.

Fiel a su naturaleza de periodista, de maestra, de catedrática, Naldy Rodríguez es fuerte crítica del IVAI por ser consuetudinaria usuaria de él, pero no sólo eso… también es propositiva…

Por ejemplo, en su exposición cuenta que los actuales comisionados, según el tabulador oficial del IVAI, tienen un salario bruto de 64 mil 364 pesos, además de compensaciones administrativas, ayuda para pasajes, despensa, servicios y capacitación por 31 mil 518 que hacen un total de 95 mil 882 pesos. De esta cantidad, sufren deducciones por concepto del ISR, Seguro Social y aportaciones al IPE. ¡Ah! pero agregue que gozan de un bono bimestral por responsabilidad por 118 mil pesos que son para comisionados y para el Secretario Ejecutivo; además, un bono semestral bruto por “actuación” de 105 mil pesos. Sí, ser “transparente” parece que deja…

La propuesta de Naldy es una reducción del 30 por ciento del bono bimestral por Responsabilidad y del bono semestral por Actuación a los Comisionados y al Secretario Ejecutivo del instituto. Al año, por estos bonos, hay una erogación por 3 millones 430 mil pesos, por lo que podría generarse un ahorro que casi arañaría el millón de pesos.

Mucho se quejaron los panistas, algunos ciudadanos así como organismos, cuando con el aval de la pasada legislatura, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa impulsó “reformas” constitucionales “a modo” para tratar de imponer un comisionado emanado del gobierno del Estado: Gabriel Deantes Ramos. Para ello, modificaron los requisitos para ocupar el cargo en el organismo público siendo el más sustancial el de eliminar la prohibición de haber sido funcionario público –de cualquier nivel de gobierno– en los tres años anteriores a la postulación. Naldy señala que gracias a ello, hoy tenemos una ley estatal en la materia impugnada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el cual presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de 12 fracciones de nueve artículos y dos artículos completos de la ley publicada el 29 de septiembre de 2016 por contravenir principios previstos en la Constitución, entre ellas, las que intentaron favorecer a Gabriel Deantes…

Por cierto, por qué no hay un diputado que intente echar abajo esto… ah porque de hacerlo, habrían sido menos, muchos menos de 43 aspirantes por el cargo de Comisionado en el IVAI…

Bueno, pero si no hay actuación legislativa, Naldy les propone adicionar una fracción al artículo 67 Constitucional para que establezca los requisitos para ser comisionado a semejanza con la ley federal; es decir: no podrán postularse para el cargo “secretarios estatales, diputados locales, ni alcaldes, durante el año previo al día de su nombramiento” y con ello se echaría abajo la Ley Deantes.

No sé realmente qué tan propositivos hayan sido los 40 restantes aspirantes (me dicen que al final, no se presentaron dos), pero la cuartilla se queda corta para seguir con las propuestas de Naldy Rodríguez, la periodista, la catedrática, la usuaria del IVAI que sueña que más y más veracruzanos se involuquen en este ejercicio de transparencia de la que nuestros funcionarios y servidores públicos debieran hacerlo como sistema más que por obligación…

Ojalá la decisión de los diputados se base más en la idea de garantizar a los ciudadanos este derecho humano consagrado en la Constitución Política de México, leyes federales y locales y más lejos de favores, colores o conveniencias políticas o de grupo, porque de eso, ya lo vivimos en el pasado gobierno como para repetirlo otra vez.

PD Dos cargos en 6 meses; va por el tercero

De director de Gobernación, a Procurador Fiscal; de Procu, a intentar saltar a Comisionado del IVAI, ¿y todo esto en menos de seis meses? Para cualquier jefe de colmillo largo y retorcido, un sujeto con este curriculum es inaceptable en la empresa que usted quiera porque representa inestabilidad.

En política tendría que sopesarse porque a ello habría que agregarle que antes de los seis meses que se citan, David del Ángel Moreno fue parte fundamental en el equipo de transición de Miguel Ángel Yunes Linares… ¡ups! con esto, su interés por ser Comisionado del IVAI podría venirse abajo porque de llegar, Yunes Linares estaría repitiendo al menos la historia inmediata de Duarte con Fernando Aguilera de Hombre, Luis Ángel Bravo Contreras y su intentona fallida, Gabriel Deantes Ramos, en el IVAI.

Aunque habría que ver el porqué salió como corcho de sidra de la dirección de Gobernación después del intento fallido de desalojo de diez familias antorchistas en la unidad habitacional Villas Xalapa…

