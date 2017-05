IVM es el más afectado con renuncia de su Consejo Consultivo: Yadira Hidalgo

Redacción.- El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) es el más afectado con la renuncia de las integrantes de su Consejo Consultivo, pues eran quienes aportaban los conocimientos académicos y prácticos para sus funciones, consideró la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Xalapa, Yadira Hidalgo Gómez al lamentar que quienes llegaron a esta instancia estatal hayan hecho a un lado a mujeres con toda una vida en el feminismo.

“Cuando tú no tienes personas que te fortalezcan –porque ellas no son pagadas- si no tienes o no tejes alianzas con estas personas fortalecidas con el conocimiento de práctica, pues claro que hay una afectación muy grave. Si tú no tienes las alianzas con las personas adecuadas, con las que saben, con las que te pueden aportar, pues claro que hay una afectación. Se afectan muchos aspectos”.

Lamentó que la encargada de despacho en el IVM. Sara Gabriela Palacios y quienes llegaron a este instituto en esta administración estatal no acepten críticas ni propuestas de las académicas como Estela Casados o Monserrat Díaz. “Muchas de estas mujeres están escribiendo actualmente la historia del feminismo en Veracruz. La pérdida es grande.

Siempre es importante la crítica adentro de tus funciones, de tu trabajo, la crítica constructiva y con respeto. Así siempre se movieron las compañeras del Consejo Consultivo. Es súper importante abrir los oídos a aquello que a lo mejor no estamos desarrollando del todo idealmente. Creo que siempre es importante tener esas voces críticas muy cercanas a nosotras”.

Yadira Hidalgo aseguró que tras la renuncia a este consejo, las feministas veracruzanas no sólo seguirán pugnando a favor de los derechos y respeto de las mujeres, si no que mejorarán su desempeño, pues dejarán de estar bloqueadas por una instancia que sólo las marginó en vez de tomar en cuenta su potencial en los temas a favor de ese sector.

“El Consejo Consultivo estaba haciendo más desde sus trincheras en la sociedad civil, en la academia, así que van a seguir trabajando y seguramente exigiéndolo con la misma fuerza que lo han hecho siempre. Lo que estaban haciendo era como sociedad civil, como académicas, puesto que no se les llamaba a participar, se les informaba dentro del Consejo Consultivo. Ellas lo hacen como lo hacen todos los días. Muchas de estas mujeres han estado en esto desde hace muchísimos años, y no porque sea su trabajo en la academia o de otra cosa. Ellas viven el feminismo, entonces estén o no dentro del Consejo Consultivo sus aportaciones son igual o incluso más contundentes”.

Cabe mencionar que en enero de este año, Estela Casados González denunció el acoso laboral a por lo menos 50 mujeres trabajadoras en el IVM, así como el retraso de pagos y aguinaldos.

“Llegaron alrededor de diez personas que no sabemos cuál su experticia. Nos preocupa mucho que se esté despidiendo a personal calificado, que tiene experiencia, que sabe cómo bajar recursos por esta situación de la Alerta de Género”.

Desde entonces advirtieron la falta de conocimiento en el tema de quienes llegaron a este instituto y lo más grave: violencia laboral de la instancia encargada de defender a las mujeres en ese y otros tipos de violencia. “La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia tipifica como violencia laboral la falta de salario. “Obviamente las trabajadoras de Instituto Veracruzano de las Mujeres padecen paradójicamente estos tipos de violencia, siendo que su trabajo es desarrollar una serie de acciones que permitan ayudar a las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia”.