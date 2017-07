Ivonne y el turismo

• Brenda Caballero

“Aún recuerdo cómo mi abuela y yo comíamos con los despachadores, desde niña me llevaba a la gasolinera de la Cruz de la Misión donde trabajó como administradora durante más de 30 años”. Son las palabras de Ivonne Quirarte Mora, empresaria hotelera, socia de la Asociación de Hoteles, Coparmex, Canaco Servytur, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Boca del Río.

Ivonne es xalapeña, su madre Margarita la tuvo muy joven y como seguía estudiando, su abuela la cuidaba, por lo que tuvo la oportunidad de tener dos madres.

“Nuestros orígenes son de trabajo”. Sus abuelos paternos tuvieron 10 hijos, a los que desde muy jovencitos los puso a trabajar, como a Reynaldo Quirarte (su padre), quien desde los quince años hacía cortinas. Todavía hay un negocio cerca de la gasolinera Cruz de la Misión, que se llama Quitasol.

Después Reynaldo Quirarte y Margarita Mora se dedicaron al negocio de la construcción. Hicieron casas de interés medio, social y muchos desarrollos como en la colonia Nuevo León y Araucarias. Cuando la industria de la construcción se contrajo, hacen de un edifico para oficinas, un hotel, el que hoy se llama Villa Las Margaritas. Al principio tenía 25 habitaciones, hoy tiene 100. “También nos dedicamos a los moteles y autohoteles, me da mucho orgullo y no me da pena decirlo, de eso han comido mis hijos, mis hermanos y yo”.

Ivonne habla alemán, inglés, español, y 40% de francés. Empezó estudiando Economía en la Universidad de las Américas en Puebla. Al ver que no era lo que ella esperaba, se cambia a Administración de Empresas. Al titularse, se queda a trabajar en la Volkswagen de Puebla, en el área de Sistemas de Información, hasta los 30 años. Allá, se casa con un alemán. Posteriormente regresa a Xalapa, donde se incorpora con sus padres y empieza en la administración de los hoteles.

Ivonne fue también presidenta de la Asociación de Hoteles del 2008 al 2011, desde donde instó al gobierno municipal de Xalapa, encabezado por David Velasco Chedraui, a que pusiera una oficina de atención al turista, pues no había. Entre otras cosas, peleó el costo de saneamiento, los empresarios se ampararon y ganaron; actualmente pagan mucho de agua, pues es carísima el agua en Xalapa. Una de las más caras del país.

En política no tiene mucho espacio la mujer, ¿es diferente en el mundo empresarial?

Ivonne considera que no, pues está la Asociación de Mujeres Empresarias en Xalapa, “mujeres muy importantes en el mundo de los negocios como Graciela Treviño, Manuela Aburto, Margarita Mora, entre otras; que son respetadas, valoradas”, aunque asegura que en término de números, siempre son menos… “si vas a una junta a la Secretaría de Turismo, hay cinco mujeres y diez hombres”. Recordó que ahora que estuvieron trabajando en la propuesta de Turismo presentada al alcalde electo de Xalapa, Hipólito Rodríguez, ella era la única mujer entre seis varones.

¿Cómo nace el proyecto de Turismo para Xalapa?

“Nace del entusiasmo que tenemos desde hace muchos años en materia de turismo y de cómo se ve que Xalapa tristemente no ha progresado en ese sentido”, indicó Ivonne. Puso de ejemplo a Puebla, que se ha desarrollado de manera impresionante en ese ámbito.

“En Xalapa no se le ha dado al turismo la importancia que tiene como un gran detonador de desarrollo; es una industria amiga, no contamina, genera derrama económica que no sólo se queda en el primer prestador de servicios, que es el hotel, sino que se va a los restaurantes, a los guías y tiendas turísticas, a los museos, etcétera. “Me da tristeza, aunque haya buenas intenciones, no se nota el alma turística de Xalapa”.

Dijo que Xalapa tiene una fuerte identidad cultural e intelectual que nos identifica y que debe ser reconocida a nivel nacional e internacional. Está rodeada de naturaleza, tiene un clima templado, cerca de pueblos mágicos como Xico, Coatepec; se puede combinar cultura y aventura que atraiga al turista junto con la ruta del Café.

Dentro de su propuesta turística para Xalapa, incluye la capacitación, pues pocos hablan inglés, en el sector turístico. “Por ahí leí un comentario en el TripAdvisor, donde un holandés se quejaba de que nadie hablaba inglés, ni el básico, y no podía ir a ningún lado”, indicó.

Le gustaría implementar el tema de Código Nacional de Conducta, que es un acuerdo que firma el Gobierno federal con la industria turística, para las protección del menor en hoteles y moteles para temas de abuso sexual y laboral, si los empleados ven a un menor entrar en mal estado, desnutrido, distraído, y parece no tener una relación filial con el adulto que lo acompaña, deberá seguirse una serie de pasos y pedirle que explique cuál es la relación filial con el menor. Si no puede demostrarla o se ve nervioso al menor, se deberá llamar a la policía.

Ella fue también representante de la región Cultura y Aventura del extinto Consejo del Hospedaje. Ivonne asegura que el impuesto del 2 por ciento al hospedaje, debe regresar, pues sólo estaba mal administrado… Los hoteleros no pagaban el impuesto, sino el turista. Lo recaudado iba directo Sefiplan y ésta tenía que retornarlo a la Oficina de Visitantes y Convenciones, pero pues no lo hacía y quedó con una deuda de 90 mdp al WTC, entre otros, y al final desapareció.

Indicó que recientemente hicieron una propuesta ante el Congreso Local: “que el recurso derivado del 2 por ciento al hospedaje no pase por Finanzas, que llegue a un organismo ciudadano, y que se disperse a las siete regiones, como era la idea inicial de este fideicomiso”.

El monto aproximado de lo recaudado al año del impuesto era de 50 millones de pesos. De ésos, a Xalapa le correspondían unos 3 millones anuales… Si ese dinero regresara sería para promoción de la ciudad.

