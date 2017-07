Javier Duarte le hacía llegar millones al PRI Nacional

Redacción.- Circula en redes, un audio, donde se escucha, supuestamente, la voz del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, indicándole a su ex tesorero Tarek Abdalá Saad que hay que hacer llegar recursos al PRI nacional.

De acuerdo al audio, se trataría de mil millones de pesos que se enviarían a la sede del PRI nacional, que estaba en esos momentos presionando al ex gobernador hoy apresado en Guatemala.

En la llamada telefónica, Abdalá Saad parece desentenderse del tema al querer responsabilizar a un personaje que identifica como “Iván”, a quien Duarte de Ochoa señala como una persona a la que se le apoyó “con las bodegas que estamos rentándole en el PRI”.

“¿Dónde está el recurso? Los mil, no es cualquier chingadera, ¡hombre!, puedo entender que se tarde, pero no que me digan que no llegó” insiste Duarte en otra parte de la conversación con Abdalá, actual diputado federal por Cosamaloapan y quien es señalado como operador financiero de Duarte.

“Cuando hable con él me encargo que lleguen los mil íntegros, ni un peso menos”, concluye en la conversación.