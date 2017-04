Jorge Winckler es un fiscal ineficiente: Jorge Carvallo Hernández

Redacción.- Jorge Carvallo Hernández, dirigente de la organización civil Fuerza Viva Veracruzana, aseguró, en entrevista, que la ineficiencia del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, ha permitido que la mafia del gobierno de Javier Duarte continúe libre y en la impunidad total, con lo que se demuestra que, “le quedó guango el cargo de Fiscal General del Estado.”

En ese sentido, señaló que la falta de conocimiento por parte del Fiscal General del Estado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, ha provocado que varios casos no sean procesados debidamente y terminen por formar parte de las cifras de impunidad.

Manifestó que en algunos puntos del estado la impartición de justicia se hace con base en el sistema penal anterior, donde se daban de plazo de 90 días para realizar la investigación de una denuncia.

Y ejemplificó el caso de su hijo, el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, a quien denunció por despojo de tierras desde hace varios años, sin que hasta ahora y pese al cambio de gobierno se haya hecho justicia.

Además, Jorge Carvallo Delfín también está implicado en la compra de medicamentos falsos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, en complicidad con su primo Andrés Beceiro Delfín, dueño de la empresa Especialidades Médicas del Sureste y quien suministró todas las medicinas al Centro Estatal de Cancerología y a la Secretaria de Salud de Veracruz.

“Pese a las pruebas que se tienen en su contra, Jorge Winckler no ha podido meterlo a la cárcel, ni a él ni a sus cómplices”, reprochó.

Las fiscalías regionales y distritales están igual que en la época de Javier Duarte, acusó, esto quiere decir que “ha Winckler no le interesa, a Winckler le interesan los reflectores, asuntos principales de Duarte y Fidel, pero realmente los asuntos de la ciudadanía no le interesan, o no está preparado o lo estamos viendo muy guango, no presenta carpetas y la mayoría de las personas no terminan vinculadas a proceso”.

Agregó que otro de los problemas que afecta la impartición de justicia es la falta de certificación de los elementos policíacos por parte del Ejecutivo estatal, situación que propicia que los delitos sigan en aumento.

“Los mandos medios son los mismos, la delincuencia es la misma y esto es grave porque quiere decir que no hubo ningún cambio en la policía, no hay un mando único”, concluyó.