René Hernández.- Jubilados y Pensionados salen a cantar la “Rama”, informo la presidenta Adriana Chávez Tejeda, “salimos a las calles de Xalapa, a cantar la Rama, para conmemorar y recordar el hecho violento que sufrimos cuando Flavino Ríos Alvarado era secretario de gobierno en la administración onde saquearon al estado a cargo Duarte de Ochoa y sus cómplices diputado locales, federales y demás funcionarios, algunos que hoy gozan del fuero.”

Explicó Chávez Tejeda que el 23 de diciembre del 2015 fueron de violencia por parte de Ríos Alvarado, quien “ordenó que nos golpearan, lo único que pedíamos eran nuestros pagos y aguinaldos en tiempo y forma a este señor sin tentarse el corazón mando con la fuerza pública a darnos toques eléctricos, darnos de garrotazos, empujones y golpearnos. El 24 de diciembre murió un compañero de un infarto Noé Méndez.”

Reconoció la líder del COPIPEV que en esta administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares han estado pagando puntualmente, “este gobierno a estado haciendo lo que tiene que hacer, cumplir con los pagos jubilados, no es ninguna dádiva es su deber, dicen los pensionados que por lo menos no han vivido los años del Duartismo que eran angustiosos, terribles y dramáticos de ver cómo no había pensión.”

A jubilados y pensionados para el próximo proceso ningún partido político los convence ya no creen en los políticos ni candidatos, la mejor opción para el 2018 es la fuerza de la persona y la justicia.