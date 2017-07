Juez Federal suspende órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa

Redacción.- Una juez federal suspendió la dos órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte en Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición; esto no significa que Duarte quede libre, ya que es sólo una suspensión momentánea, todavía no definitiva, y además el ex gobernador enfrenta el proceso por cargos federales.

Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 (presentada el 17 de julio pasado), y otorgó la medida de suspensión provisional, fijando a Duarte el pago de un garantía de 6 mil pesos.

La demanda de amparo es contra los dos jueces locales que giraron las órdenes de aprehensión en Veracruz, jueces de control del Juzgado de Procesos y Procedimiento Oral del Distrito XI Judicial, de Xalapa.

Consultada sobre este tema, la Fiscalía de Veracruz indicó que no ha sido notificada, y que esperará a conocer los alcances de las suspensiones, antes de emitir un pronunciamiento.

El próximo sábado, está prevista una audiencia en la que se definirá si se vincula a proceso a Duarte, por los cargos federales en su contra, de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mientras tanto permanece en el Reclusorio Norte.

