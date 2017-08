• Salvador Muñoz

No sé Rafael Márquez qué broncas tan fuertes tenga en esa vinculación que le hacen con el crimen organizado y la verdad, espero que le vaya bien en lo que él ha llamado “el partido más difícil de su vida” y no haya necesidad de llegar a los penales… en el caso de Julión Álvarez, es seguro que por lo que vaya a decir, me gane una mentada de madre, pero lo digo de corazón: el señor merece la cárcel.

La Mujer me pregunta por Julión Álvarez y ahí estoy aportando de mi acervo cultural los datos que tengo del señor:

a.- Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto lo alabó al decir que “es un gran ejemplo para la juventud mexicana” y de inmediato se le fueron encima las críticas y si de ejemplos se trataba, pues mejor el poeta Jaime Sabines.

b.- Cuando las redes sociales y los memes lo crucificaron después de una frase muy desafortunada: “Me he enamorado muchas veces, pero lo que me gusta es que sean muy ‘damitas’. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”.

¿Y sus canciones?, me preguntó la Mujer… ¡ah, chingao! ¿entonces canta? Pues no acababa de pensar ello cuando ya estaba la señora en YouTube y no me recetó una, dos sino tres canciones (porque hay que decirles de un modo) y lo más increíble, me hablaba de millones de reproducciones… “Has de haber oído alguna”… ¡lo juro por Diosito Bimbo que no! Y la verdad, no sé qué broncas tenga con lavado de dinero, pero nomás de oírlo, ¡merece la cárcel!

Por cierto, hablando de este cantante ubicado en el “Género Regional” (así lo ponen), ayer me comentaban que en Veracruz, ¡también teníamos a nuestro Julión jarocho!

Dije entre mí cuando escuché eso: No nada más Julión, Agostón, Septiembrón, Octubrón ¡y el resto de los meses! Uno, pensando en el lavado del dinero, pero me aclararon que por ahí no iba la tonada, sino más bien por el asunto misógino.

Le dije a mi interlocutor, “la verdad, la neta, chin-chin, no he escuchado sus canciones para decir si son misóginas o no”, pero me aclaró que era por el asunto del trapeador…

De seguro me va a decir un o una columnista, porque la verdad, hay una saña muy especial contra las damas, pero no fue así… fue un funcionario o ex funcionario… ¿Eduardo de la Torre Jaramillo? Sí, al igual que ustedes me pregunté lo mismo: ¿Por qué?

Ah, es que en el OPLE Veracruz, es visto como un “misógino electoral”, o el “Julión jarocho”, después de que fuera señalado por violencia de género, vía actas, por sus declaraciones en contra de las consejeras electorales Eva Barrientos Zepeda y Tania Celina Vázquez Muñoz.

¿De qué tratan estas conductas “julionescas”?

Bueno, por citar una, cuando las consejeras participaron en una carrera y De la Torre expresó: “Cuando el OPLE se está cayendo a pedazos, cuando no tiene Secretario Ejecutivo, a las Consejeras se les ocurre jugar a las carreritas, a la próxima se les va a ocurrir jugar a ‘las matatenas para la democracia’ o a ‘la casita para la democracia’ ”.

Para las Consejeras, sus palabras son agresiones orientadas a su condición de mujer, basadas en prejuicios impuestos por la sociedad de lo que implica ser “femenino” y el rol que normalmente se les asigna, al decir que van a jugar “matatenas” y “a la casita”, sin tomar en cuenta que esa carrera fue en favor de la participación ciudadana.

Otra perla, asentada en Acta 45 del Consejo del OPLE, con fecha 5 de junio de 2016, cuando hace dos comentarios hostiles, como cuando alguien quiere minimizar a alguien y hace como que olvida su nombre o apellido:

“A la consejera Eva… la consejera de aquí, Eva… ¿Eva qué?”

Y esto otro: “Tania Celina, perdón: ¿Vásquez?, es lo mismo ¿No? Pero más barato”.

Las consejeras consideran que con estos comentarios, de menosprecio y de concebirlas como “más barato”, refleja su visión y concepción que tiene de las mujeres como objetos “vendibles”.

Se considera al interior del OPLE que esta actitud “julionesca” obedece a que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE (de la cual integraban Eva Barrientos y Tania Vásquez) le negó el registro como Asociación Política a Nueva Democracia Mexicana Asociación Civil (de la que él formaba parte), por no cumplir con los requisitos que marca la ley.

Dicen que la vida y los partidos de futbol te dan la revancha y cuando De la Torre Jaramillo llega como representante del candidato independiente Juan Bueno Torio, presentó una denuncia en contra de las consejeras y su homólogo Jorge Alberto Hernández y Hernández, en la que solicitaba que fueran removidos de su puesto. Por cierto, batearon tal demanda.

Ahora, siendo solidarios con los varones, así como le aplicaron a Eduardo de la Torre la violencia de género, justo sería que a la Mujer (mi esposa, pues), igual se le sancionara por ponerme a escuchar a Julión Alvarez, y eso se podría tipificar como Violencia de Género… ¡musical!

