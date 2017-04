La Comisión de la Verdad es incómoda para las autoridades: Solalinde

inde2

Redacción.- José Alejandro Solalinde Guerra señaló que en el estado de Veracruz, la procuración de justicia es demasiado lenta, no existen recursos para que se apliquen en el tema.

Acusó que la Fiscalía General no cuenta con las herramientas ni elementos para hacer su labor, y eso provoca que los actos delictivos y sobre todo de desapariciones forzadas y por particulares, sean el plato de cada día.

Indicó que la procuración de justicia es muy lenta, no hay presupuesto y el que hay lo ocupan en otras cosas con otros fines, ahora, “una vez constituida la Comisión de la Verdad y que se acepte el presupuesto que normalmente es muy reducido, no puede admitir donativos internacionales o de otros lados, entonces se acotaría mucho esto, lo que significa que la realidad sobre pasan todo, tanto a nivel nacional como loca, por lo que hay que pensar si es conveniente la comisión de la Verdad o se busque otro medio a través de una ONG que si pueda recibir ayuda internacional y que pueda operar respetando los marcos de la Ley pero si tratar de que fluya esta propuesta”.

Dijo que: “si nos esperamos a que el gobierno de Miguel Ángel Yunes tenga dinero pues va a estar verde, si esperamos a que pueda gastar todo el dinero de la fiscalía y más a la localización e identificación de los restos pues va a estar más difícil, aun en nivel nacional está igual, ahorita todos están -invirtiendo- en las campañas, en ganar el poder, pero la justicia no les interesa; no les importa que buena parte de México es un fosario, y están apareciendo por todos lados.

Agregó que: “también no hay que olvidar que el estado mexicano, administra la pobreza, administra las víctimas, el dolor y en general todo, por lo que lo único que le queda a la ciudadanía es abrir los ojos, organizarse, entender lo que está pasando y no minimizar, porque miren, lo que está pasando en Veracruz es lo mismo que paso en el municipio de García en Nuevo León”.

Con referencia a la llamada Comisión de la Verdad, dijo que es una alternativa pero también tiene sus contras pero aun así se luchará por avanzar en el tema de que las autoridades se involucren en resolver estos casos que en México han rebasado los límites de lo aceptable.

“Tengo entendido que por Ley tiene que decretarlo en Congreso con financiamiento del Ejecutivo, esta Comisión de la Verdad, tiene que funcionar con presupuesto oficial porque es un servicio a la misma comunidad sobre la justicia, tiene que ver con el esclarecimiento de los hechos y la investigación, además de aportar elementos para la procuración de justicia y si se pudiera la reparación de daños, pero la otra sería generar condiciones para la no repetición de hechos similares, en si esta es la encomienda principal de la Comisión de la Verdad”,

Esta comisión debe estar conformada por personas que sepan del tema como los colectivos, gente muy proba, insobornable y que tenga valor para hacerlo, “porque esto es un riesgo donde hay demasiados intereses de por medio, creo que es una oportunidad muy buena donde se requiere la convergencia de la voluntad política, con la experiencia de las familias de los desaparecidos y personas de absoluta solvencia moral”.

Indicó que ya se lanzó por los medios la convocatoria al gobernador, “yo no sé si quiera hacerlo ya que resulta un poco incómodo, yo no sé qué pasa pero resulta que los gobernadores, no importa del color que sean, hay algo que los identifica, algo que los lleva a negar los hechos, algo que los lleva a soslayar las realidades, como si estuvieran una identificación sistémica, independientemente del color les da miedo la verdad y les da miedo investigar”.

“Obviamente no quieren invertir recursos en obras que no son de impacto social algo que no se vea, ellos quieren cosas que se vean, que puedan redituar para el momento electorero, pero en esto de la justicia que es una herida gravísima a la sociedad veracruzana que se tiene que responder de alguna manera, los veracruzanos no pueden ni deben quedarse callados ante toda esta destrucción humana”.

Destacó que el llamado que hicieron a las personas para que indicaran si conocían de fosas clandestinas ha dado resultado, ya se cuenta con nuevos sitios donde se encuentran restos de personas víctimas de desapariciones forzadas, las cuales primero se darán a conocer a las familias y ellos serán quienes identifiquen los lugares.