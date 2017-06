La delincuencia ha rebasado a las corporaciones policíacas: Osorio Chong

Redacción.- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que entre los factores que han aumentado el número de homicidios dolosos se encuentra el reacomodo de las asociaciones criminales en algunas regiones del país, por lo que urgió al Congreso de la Unión a modificar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el nuevo Sistema de Justicia Penal y legislar en torno a la creación de un mando mixto policial que fortalezca a las corporaciones locales, ya “que están rebasadas”.

Esto, luego de que mayo es el mes más violento en 20 años, con 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Frente a legisladores reunidos en el cuarto encuentro nacional de armonización legislativa, Osorio Chong pidió a las cámaras de Senadores y Diputados modificar algunos aspectos del nuevo Sistema de Justicia Penal y el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Sobre todo, dijo, a quienes sean detenidos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y acopio de éstas.

“No puede ser que quien porte cualquier tipo de arma, la use para agredir y lastimar a la sociedad, pueda prácticamente usar lo que hoy se ha llamado la puerta giratoria y salga en libertad a seguir su proceso”, señaló.

El funcionario lanzó un llamado al Congreso para impulsar un nuevo modelo policial con el mando mixto, que permita fortalecer a las corporaciones locales, ya “que están rebasadas”.

“Por eso, nuevamente, el llamado respetuoso a la Cámara de Diputados, porque ahí está una minuta enviada por el Senado. Quiero reiterar desde esta tribuna, no nos estamos oponiendo, sino más bien, lo que pedimos es que no se vaya a hacer una legislación que en lugar de ayudar, genere más problemas. Nosotros dejamos hace un par de meses tres hojas en las que les decimos como sí podía caminar ese mando mixto, sin que generara más problemas en órdenes administrativos que pudiera aprovechar la delincuencia. No nos estamos oponiendo”, insistió.

Osorio Chong detalló que uno de los factores en el aumento de los homicidios es el reacomodo de las bandas criminales, a partir de detenciones de los 107 objetivos prioritarios del gobierno, y también se ha agudizado la violencia en los delitos del fuero común que suceden en el orden local.

Solicitó a los legisladores que se busque un acuerdo para impulsar el mando único policial y recordó que de los 2 mil 450 municipios que hay en el país, sólo mil 800 cuentan con corporaciones municipales, por lo que 600 no tienen. Además, de esos mil 800 ayuntamientos que sí cuentan con policía, 900 tienen 20 o menos integrantes de seguridad poco preparados, con percepciones económicas bajas, sin capacitación y sin controles internos.

Dijo que es fundamental una acción de Estado para regresar la tendencia a la baja en los homicidios que habíamos logrado a partir de 2012.

Ante encargados de tribunales de justicia del país, titulares de mecanismos locales y representantes de organizaciones de sociedad civil, el secretario vio como prioritario que cada orden de gobierno asuma y actúe con inmediatez y sentido de urgencia.

Aunado a la creación del mando mixto policial, Osorio Chong dijo que es urgente evitar el matrimonio infantil, estableciendo la edad mínima de 18 años, en concordancia con el Código Civil Federal.

También llamó a que en el país, el feminicidio se establezca como un delito autónomo, con un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial específico, y cuya penalidad sea la misma que a nivel federal y que en materia de género, se consigne en la ley la obligación de las autoridades locales de alimentar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Fuente: El Universal.