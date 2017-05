La dirigencia estatal del PAN no acepta actos de corrupción: José Manuel Siu

Carolina Suárez.- José Manuel Siu Vargas, vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, señaló,en conferencia de prensa, que la dirigencia no tolerará actos de desvío de recursos hacia las campañas, esto al ser cuestionado sobre lo sucedido con la candidata a la alcaldía de Juchique de Ferrer por la alianza PAN-PRD, Lizbeth Portilla Gumersindo, quien en un evento afirmó que por “línea” del gobernador se daban los apoyos del programa “Veracruz comienza contigo”.

“Con respecto a las expresiones de nuestra candidata en Juchique de Ferrer, evidentemente estamos en desacuerdo, el gobierno del cambio no puede usar y no usa recursos públicos para desviarlo a las campañas, no se tolerarán actos de corrupción y actos de desvío de recursos”.

Dijo que la dirigencia está en desacuerdo que se usen los recursos públicos para desviarlos a las campañas, pues estos apoyos deben de llegar a los sectores vulnerables sin ser condicionados.

Sin embargo, no dijo si la candidata será sancionada o reemplazada, pues sostuvo que revisarán el procedimiento y esperarán la determinación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) sobre la investigación que abrió en contra de la candidata.

“No compartimos esas expresiones, la dirigencia lo hizo saber, en el gobierno del PAN no se realizan esos actos y no se van a tolerar”.

En otro tema, manifestó que en los últimos 12 años la corrupción se convirtió en una forma de vida en la mayor parte del estado y que los actos ilegales del Gobierno priista se replicaron en los municipios.

Por ello dijo que el PAN busca concretar un cambio en los municipios para que quienes hayan cometido un delito respondan ante la ley.

“Las detenciones de ex funcionarios son los frutos de un Gobierno que se comprometió a abatir la corrupción e impunidad. En los primeros cinco meses del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se han dado muestras de voluntad para poner orden y presentar ante la ley a quienes se robaron los recursos públicos”.

Recordó que con la detención de la ex vocera Gina Domínguez Colío, han sido cinco los políticos priistas de primer nivel capturados.

Y convocó a los ciudadanos a votar en favor de los candidatos del PAN para replicar el esquema de ir tras los ex funcionarios corruptos en los municipios.

Sobre las acusaciones de usar las detenciones con fines “electorales”, el vocero aseguró que no es así sino es “un compromiso cumplido”.

“La bandera del PAN fue llevar tras las rejas a los que se robaron el dinero para las medicinas y obra pública, los que destrozaron a Veracruz, a los que permitieron al hampa repartirse el territorio, fue un compromiso que hizo el Gobernador y que realizó. Es algo que se está cumpliendo, es el cambio que llegó al Gobierno de Veracruz y de ninguna manera es un acto electoral, sino un acto de justicia”.