La familia Bello Hoyos sigue en espera de justicia

René Hernández.- A un año del accidente ocurrido el 21 de diciembre de 2016, en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Pomona, el caso de la familia Bello Hoyos y Saldaña Rodríguez, quienes perdieran la vida, sigue empantanado.

Así lo informó el señor Salvador Bello Hoyos, hijo de la señora Candelaria Hoyos Olivares, que falleció en el accidente.

Cabe recordar que este accidente fue provocado por una pipa que iba cargada de agua. Osiris Rodríguez, chofer de la misma se encuentra detenido en el penal de Pacho Viejo.

“Le pedimos al fiscal General del estado, Jorge Winckler Ortiz, que le dé seguimiento al caso, pues a un año no tenemos respuesta, que no se aboque sólo en el caso Duarte de Ochoa, ya pusimos la queja ante derechos humanos a nivel nacional porque la comisión de los derechos humanos en Veracruz no está haciendo su trabajo y no creemos en su función. La justicia en Veracruz es una cagada”

“También pedimos que se implemente operativos en la avenida Lázaro Cárdenas para impedir el paso a unidades pesadas en horas pico. ”

“El día 21 de diciembre del año pasado aproximadamente a las 15:30 horas el vehículo que conducía mi cuñado, el señor Pedro Saldaña Rodríguez, fue impactado y arrastrado, junto con otras unidades vehiculares por una pipa que venía cargada de agua, el chófer venía a una velocidad inmoderada. Con el viajaban mi mamá, Candelaria Hoyos, mi hermana, Ángela Bello Hoyos y la pequeña de un año dos meses, Ashley Daniela Zárate Saldaña.”