La FGE solicita desafuero de Eva Cadena

Redacción.- La Fiscalía General del Estado (FGE), presentó ante la LXIV Legislatura, una solicitud de procedencia de acción penal (desafuero) en contra de Eva Felícitas “N”, en su calidad de diputada de la LXIV Legislatura local por el distrito Coatzacoalcos rural, del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

A la legisladora que en el momento de los hechos que se acusan, se desempeñaba como candidata del citado partido a la alcaldía de Las Choapas, se le instruye en contra una investigación ministerial iniciada de manera oficiosa en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención a Denuncias Contra Periodistas y/o Comunicadores, con motivo de conductas cometidas durante su encargo, que pudieran constituirse en delitos electorales, en agravio del adecuado desarrollo de la Función Pública Electoral, registradas en el pasado mes de abril del año en curso.

En esa ocasión, la representación social del fuero común dio inicio a una Carpeta de Investigación por hechos públicos consistentes en la exhibición en redes sociales de un video titulado por un medio de comunicación como “representante de MORENA recauda dinero para AMLO”.

La FGE cuenta con constancia del material de prueba, dictamen pericial de etnografía forense y secuencia fotográfica; así como con las debidas circunstancias de modo, tiempo, lugar y audios donde consta la entrega de cantidades de 500 mil pesos, 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, los cuales serían presuntamente entregados al presidente del Comité Ejecutivo de MORENA, partido al cual representaba la diputada.

A su vez, en la solicitud de desafuero, se integra la confirmación de hechos acontecidos en dos hoteles situados en la ciudad de Coatzacoalcos, en voz de la propia Eva “N”, quien así lo describió ante un Fiscal Investigador, lo cual se corrobora con registros aportados por dos empresas hoteleras y declaraciones de testigos.

Con hechos probatorios, la FGE sustenta en su solicitud de desafuero que se violan las normas establecidas por el Código Electoral vigente para el estado de Veracruz, que prohíbe a los partidos políticos recibir aportaciones de personas no identificadas; a su vez, se violentan las reglas operativas del OPLE, que limita la recepción de aportaciones de simpatizantes individuales a 171 mil 533 pesos y se señala el no cumplimiento del procedimiento establecido para todo partido, el cual regula las reglas de recepción de aportaciones que no provengan del erario público; así como los topes de financiamientos y gastos y obliga a los receptores a expedir recibos foliados y celebrar contratos; entre otros, de lo cual da cuenta la Fiscalía Especializada.