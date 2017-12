La fiesta de Montano

• Salvador Muñoz

El arribo de Alejandro Montano Guzmán como delegado de Gobernación en Veracruz, fue como una bocanada de aire puro para el priísmo veracruzano que se reunió el mediodía de ayer en las instalaciones de Conagua, para pasar lista de presente en la toma de protesta del xalapeño que más que eso, se insiste, parecía fiesta tricolor.

Mucho se ha criticado el ascenso de Montano Guzmán, pero allí, previo a su ungimiento, la realidad parecía otra: Manos se estrechaban; abrazos se fundían; risas se prodigaban, bromas se compartían… como el que al periodista Marcos “El Tlacuilo” Cruz, el delegado de Migración lo había confundido con los morenos centroamericanos que están en el puente que lleva a las instalaciones de Conagua; o el que ya había “amarrado” chamba Gustavo Cadena Mathey ¡pero como valet parking! Es que había dado instrucciones a los elementos de seguridad de que a todos los periodistas se les diera acceso al estacionamiento… lo malo es que muchos no nos enteramos y estacionamos afuera. Algunos más bromeaban diciendo que más que una toma de protesta, parecía un “destape” por el movimiento inusual que se estaba dando, por el interés generado… se insiste: parecía fiesta priísta.

Eso sí, allí estaban las caras que tenían que estar, como los delegados federales Pedro Yunes Choperena, Elizabeth Morales, Octavio Legarreta, entre otros… ¿y Anilú Ingram? Por cierto, la delegada del Issste, Elízabeth Morales García llegó acompañada de Antonia Montano, ¡exacto! la hermana del Capitán, quien por cierto tuvo la gentileza de presentarla al presidium que al igual que la delegada, hizo gala de puntualidad.

También se hicieron presentes un Carlos Rodríguez Velasco, ex alcalde de Xalapa, así como Rafael “el Negro” Cruz Tronco. Por allí hizo su aparición Yarid Mauricio Christfield Lugo, aunque no sabemos si en calidad de secretario adjunto a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI o mejor aún: como empresario gastronómico y dueño del restaurante La Cabañita de Poza.

Por cierto, hablando del PRI, igual llegó a acompañar a Montano Guzmán otro xalapeño: Renato Alarcón Guevara, aunque en las mismas condiciones que Yarid: no sabemos si en calidad de dirigente tricolor o en calidad de ver a los cuates delegados, que no relegados… recuerden que él estuvo al frente del Issste… bueno, en una de ésas hasta le hace competencia a Yarid en cuestiones culinarias porque cuando Renato quiere apapachar, manda a preparar un jabalí o un armadillo ¡para chuparse los dedos!

Discreta, sin hacer mucho ruido, Guadalupe Porras David, ex CNOP, ex alcaldesa de Mina y ex diputada local. Llegó y se fue del mismo modo. Otro minatitleco presente en los grandes eventos, es José Emilio Lobato Corrigeux, q uien no recuerdo si fue director de Becas en el alemanismo o con Fidel Herrera Beltrán… Gladys Merlín y Rafael Grajales Sansores igual estuvieron con su amigo.

¡Y barriéndose en “home” llegó Anilú Ingram Vallines! Bajó corriendo de la camioneta y pasó acelerada saludando a todos pero enfilándose al evento.

Luis “Coño Loco” Sardiñas Salgado, Óscar Cruz Alexander y Ricardo Olivares Pineda, igual pasaron lista de presente y fue el alcalde Américo Zúñiga Martínez quien también acaparó los saludos así como a los reporteros; no es para menos… hay la posibilidad de que Américo Zúñiga Martínez no pierda el título de Presidente (municipal) y de la calle de Enríquez, pase en calidad de Presidente (de partido) a la calle de Ruiz Cortines. Y si estaba Américo, por ahí, discreto, echando grilla, Rodrigo Montoya Rivera, fiel escudero del alcalde ateniense.

Eso sí, la sala de Juntas de Conagua no se dio abasto para dar cabida a todos a la hora de que Juan Salgado Brito, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación (Segob), tomó protesta a Alejandro Montano Guzmán como delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, quien a la vez fungirá como coordinador de delegados federales en el Estado, con la responsabilidad de revisar y evaluar el avance de los programas, acciones y obras que emprende el Gobierno Federal en la entidad, aunque sobre todo, velar por la gobernabilidad.

Posterior a la toma de protesta, la fiesta terminó para los amigos de Montano… para el Capitán, iniciaba la chamba… ya iniciaba la reunión plenaria de coordinación de delegados federales… Montano empezó con el pie derecho y luego-luego trabajando.

smcainito@gmail.com