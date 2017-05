• Yolanda Gutiérrez Carlín

Veracruz como muchos otros estados se encuentra bajo el proceso electoral para elegir a quienes conformarán los ayuntamientos a partir del primero de enero del próximo año; la corrupción, la inseguridad y la falta de empleo es algo que se encuentra presente en las campañas de los candidatos de los diferentes partidos, pero también está el enojo de los votantes, que es el que en mucho definirá su voto.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional carga con los malos gobernantes, con las reformas (fiscal, educativa y energética) y con la falta de un verdadero líder; hasta antes del primero de diciembre de 2016 el PAN-PRD no habían sido gobierno en la entidad, ahora lo son, la ciudadanía se siente defraudada porque las ofertas de campaña no llegan.

El desgaste de ser gobierno afectará en la intención del voto a la alianza PAN-PRD, circula un “meme” de lo que será el primer informe de gobierno, en donde se señala “hemos hecho 3 reparaciones de baches y 7 acusaciones a AMLO”, el enojo se manifiesta también en el abucheo que recibió el 15 de mayo en el Velódromo por parte de los maestros el mandatario, Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero no sólo al PRI y al PAN-PRD les va mal, en Córdoba le tiraron dos huevazos al líder de MORENA Andrés Manuel López Obrador, tal vez en respuesta a esto ya anunció que por el 25 vendrá a la conurbación Veracruz-Boca del Rìo a hacer campaña con sus candidatos, afirman que podrían darle un susto al senador con licencia y candidato a la alcaldía del puerto, Fernando Yunes Márquez.

El panismo le está apostando a la furia social, hay un spot en donde se habla de la detención del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y se escucha, palabras más palabras menos: “es gracias a ti que ahora esta preso, ayúdanos a continuar con el cambio”, obviamente si votan por acción nacional.

En las colonias los habitantes se quejan de una mayor inseguridad, en las cámaras empresariales sus agremiados señalan que aparte de que no les paga el gobierno lo que les debe ni siquiera los atienden, muchos de los empresarios por enojo han comenzado a hablar con sus trabajadores para que su voto sea por quien quieran “menos por la alianza PAN-PRD” porque no les han cumplido con el pago prometido.

Si el electorado se comporta como lo han venido haciendo tendremos un voto de castigo o de venganza, ojalá los electores tomen la decisión por el mejor candidato, sea del partido que sea; que también hay que aclarar que no necesariamente un buen candidato será un buen gobernante (sea presidente municipal, síndico o regidor).

Por lo pronto esperemos que la furia social se encauce adecuadamente, que no produzcan problemas en lo que queda de las campañas, pero sobre todo que los candidatos no le apuesten a ella porque podría salirse de control y no solo manifestarse con “memes”, abucheos o huevazos.