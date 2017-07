La inseguridad en Xalapa no se resuelve con cámaras: Tanya Viveros

Carolina Suárez.- Tanya Carola Viveros, diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), admitió, en conferencia de prensa, que ellos no pueden hacer nada en materia de seguridad.

“Existe una línea muy delgada entre hacer justicia y cometer un delito.”, enfatizó al referirse a los grupos de vigilancia que existen en varias colonias de Xalapa.

“Que haya hoy autodefensas es la seña clara de un estado fallido, no puedes hacer una política de seguridad que no sea integral, la seguridad no se puede concebir como un ente aparte sino como parte de un programa más grande.”, añadió.

Consideró además que es insuficiente la colocación de cámaras de seguridad para resarcir el problema de inseguridad en la ciudad.

“Esa no es una estrategia de prevención del delito, que es en realidad lo que Xalapa necesita.”

Dijo que en el tema de seguridad la agenda de MORENA es muy amplia, pero que no son gobierno y que esto les impide, desde sus espacios resolver un problema que no está resolviendo gobierno del estado.

Enfatizó que si no hay un desarrollo social ni creación de empleos no se resolverá el problema pues no se puede combatir la inseguridad solamente con policías.