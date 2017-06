La Legislatura local está limitando la posibilidad de incluir el concepto de crimen de odio en el Código Penal

Redacción.- Jazz Bustamante, secretaria estatal de Diversidad Sexual del PRD e integrante del Frente Nacional Feminista, acusó, en entrevista, que desde la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la Legislatura local, se ha limitado la posibilidad de incluir al código penal el concepto de crimen de odio.

Criticó al presidente de dicho grupo de trabajo, el diputado del PAN, Bingen Rementería del Puerto, quien está minimizando la problemática ya que Veracruz es el segundo estado con más asesinatos por homofobia.

“El señor está bloqueando las iniciativas de la diversidad sexual. Y todo aquel individuo que detesta, tiene miedo o aberración hacia todo aquello que no le gusta, es porque quisiera ser como eso que detesta. No acepta personas de la diversidad sexual y está bloqueando las iniciativas, porque tiene algunos trastornos mentales que no ha trabajado”.

La entrevistada comento que al incluir el concepto las fiscalías podrían tipificar los asesinatos a personas homosexuales, lesbianas y transexuales.

La iniciativa da una certeza de justicias a favor de a aquel que se comete por preferencias sexuales, orientación sexual, identidad de género, religión y etnia. Sobre religión explicó también se considera porque ha habido asesinatos de personas “muy religiosas que no comparten las mismas ideas”.​