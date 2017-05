La licuadora de Finanzas y el presupuesto 2017

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En el tema de las observaciones y ajustes que se tienen que hacer al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, hay alguien que está mintiendo, porque por una parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, diputado local perredista Sergio Rodríguez Cortés asegura que no se cumplió con el acuerdo del pleno de que el pasado miércoles se debió entregar las propuestas corregidas y por otro lado el gobierno del estado asegura que desde el 30 de marzo la Secretaría de Finanzas y Planeación cumplió con lo establecido en los artículos transitorios de la Ley Ingresos y del Presupuesto de Egresos ambos para el Ejercicio Fiscal 2017, y presentó al Congreso del Estado observaciones al Presupuesto de Egresos.

Pero no es solamente el diputado perredista, quien afirma que no se ha recibido en el Congreso veracruzano las modificaciones que se tendrían que hacer al presupuesto para ajustar el gasto que se tiene que hacer en el presente año, también la diputada de MORENA Daniela Guadalupe Griegos Cevallos, vocal de la misma comisión de Hacienda a donde se supone debería de haber sido turnada la propuesta, también asegura que no se ha recibido nada.

Entrevistado fugazmente, cuando salía del acto del día de los maestros, el gobernador del estado, Miguel Angel Yunes Linares no hizo mayores comentarios y simplemente se limitó a responder que desde hace un mes ya se envio al Congreso del Estado el documento.

Entonces si los diputados y diputadas del Congreso aseguran que no ha llegado la propuesta de adecuaciones al presupuesto y el gobierno del estado -según versiones publicadas en internet- asegura que ya la entregó, entonces cabe preguntar: ¿Dónde quedó el presupuesto de Egresos 2017?.

Como se recordará el proyecto de presupuesto, fue recibido y aprobado en la anterior Legislatura y por ello se dijo que tenía que ser modificado para adecuarlo a la realidad económica y financiera que se vive en la entidad, teniendo que hacerle ajustes al gasto, incluso se habló de la desaparición de organismos descentralizados y comisiones ejecutivas que no sirven para gran cosa, que no sea gastar en nómina y enceres administrativos.

Ya en la presente Legislatura, se aprobó la Ley de Egresos para el Gobierno del Estado que se tendría que ejercer en este año 2017, pero en los artículos transitorios se establece que se tendrán que hacer ajustes en todas las dependencias para bajar los gastos administrativos y de operación, pero al parecer, ocurrió como las llamadas a misa, que el que quiere va y el que no pues no va, porque hasta el momento no se ha dado a conocer -transparentar es el verbo- las medidas que supuestamente se adoptaron y lo más importante, los montos de las disminuciones del gasto en cada una de las dependencias.

El hecho de que no se entreguen esas adecuaciones al gasto del gobierno del estado es de primera importancia, ya que no solo se estaría violando la mismísima Ley de Egresos del 2017 aprobada por el pleno de los y las diputadas locales, sino que se estaría gastando el presupuesto sin tener un orden y limites, que son precisamente los que establece la legislación.

Como bien diría Pancho López el filósofo de mi pueblo, Pancho López se estaría volviendo a la práctica de meter todo el recurso a la licuadora financiera, para estar tapando gastos, igualito que lo hizo el que ahora está preso en Guatemala.

Habrá que esperar al próximo martes, en la sesión semanal del pleno del Congreso veracruzano, para ver si el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio Hernández Hernández informa al respecto de dónde quedó el presupuesto y si los diputados de las distintas fracciones siguen insistiendo en que no ha llegado el cambio acordado.

Por lo pronto, el plazo establecido en el artículo transitorio, que no por ser transitorio es menos importante ni se puede dejar de cumplir, en la Ley de Egresos 2017, ya se venció y el presupuesto corregido y supuestamente disminuido no ha sido presentado al pleno del Congreso para su discusión y análisis.

Total, ya se van a cumplir siete meses del ejercicio presupuestal de este año y no se han revelado aún los cambios que se debieron haber hecho, en los números y cifras que integran el gasto estatal.

