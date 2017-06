La LXIV Legislatura aprueba actualización de multas e infracciones de tránsito

Redacción.- Por unanimidad, los diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el proyecto de decreto de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad que actualiza los montos de las multas impuestas con motivo de las infracciones a la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz y su reglamento en favor de la ciudadanía.

La actualización no implica la omisión en la observancia a las disposiciones penales aplicables, respecto de aquellos casos en los que se acredite la comisión de un delito.

El decreto consta de un artículo único que establece que se deroga la fracción XXVIII del artículo 3 y se reforma el artículo 153 de la Ley Número 561 de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz.

De acuerdo con el decreto, el acto por medio del cual se impongan multas, deberá estar fundado y motivado y se aplicará en Unidades de Medidas y Actualización (UMA), graduándose conforme a lo siguiente:

I. Leves, cuando no se pone en riesgo la vida o el patrimonio de personas; de cinco a quince;

II. Graves, cuando sin poner en riesgo la vida, se afecten la integridad física, el patrimonio de las personas o el interés colectivo; de dieciséis a treinta;

III. Muy graves, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando además de poner en peligro la vida o la integridad física, se ocasionen daños a más de una persona, o se afecte la vía pública o la infraestructura urbana, o

b) Cuando se conduzca en estado de ebriedad.

En ambos casos; de treinta y uno a cuarenta; y

IV. Especiales, cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos:

Cuando con motivo de la conducción de un vehículo se ocasionaren lesiones, produciendo al ofendido la pérdida de cualquier extremidad, órgano o disfunción, se cause una deformidad incorregible, se ocasione incapacidad permanente para trabajar; de cuarenta y uno a cien; y

b) Cuando se cause la muerte, de ciento uno a doscientos.

Cuando con una misma conducta se infrinjan dos o más disposiciones de esta ley o de su reglamento, se anotarán en la boleta de infracción los folios correspondientes.

El pago dentro de los cinco días siguientes a la imposición de la sanción dará lugar a un descuento del 50% en su total, salvo cuando se conduzca en estado de ebriedad, caso en el cual no habrá descuento.