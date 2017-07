La más cara y peligrosa

• Salvador Muñoz

El ingeniero Héctor Ignacio Sandoval Quezada ha pasado por los senadores Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla; también ha pedido la intervención de los diputados federales Rocío Nahle y Cuitláhuac García y en sendos casos, la respuesta a su estudio, análisis, observación y advertencia, ha sido la misma: indiferencia total ante el hecho de que Veracruz tenga no sólo una de las carreteras más caras de México, sino del mundo, y a ello se le agrega un dato adicional: igual de peligrosa.

Sergio González Levet me platicó que en el programa de “Revisiones” iba a acompañarnos un experto en caminos… “para echarnos la caminera”, fue lo primero que se me ocurrió. Claro, después a mi mente pasó el bache que siempre al doblar en Américas para la calle Laureles, evito con destreza… y otras no. Igual recordé esa rampa vehicular llena de baches que tiene el puente Chedraui Caram que dista mucho del resto de esta obra… o qué decir del tramo de Clavijero, ahí a la altura de las tiendas Ahued donde baja uno a tumbos…

No, el señor Héctor Ignacio Sandoval está en otros niveles de caminos…

II

Sandoval Quezada muestra una serie de recortes periodísticos donde señala varios accidentes carreteros en un solo punto. Pareciera que es un lugar maldito donde confluyen fuerzas malignas para generar percances mortales… pero no. De acuerdo a lo que comenta el experto en caminos, no deja de ser una cosa tan simple como corrupción en la elaboración de ese tramo carretero.

Por mera curiosidad, navego por la internet y checo las noticias en torno a los accidentes reportados por los medios en esta autopista:

El 17 de agosto de 2012, se reporta en el km 139, la volcadura de una camioneta conducida por empleado de las Granjas Carroll, quien salva la vida. Perdió el control, dice el reporte, por la llovizna y neblina.

El 27 de septiembre de 2012, un torton se vuelca e impacta contra una camioneta dejando como saldo tres muertos y dos heridos de gravedad, además de pérdidas materiales superior al medio millón de pesos… Km 139.

El 13 de abril del 2016, se reporta que un tráiler volcó cuando el chofer pierde el control de la unidad que cayó a un barranco. El trailero murió entre la carga. ¿En dónde? a la altura del kilómetro 139.

El 25 de julio del 2016, en el km 139, mero en la curva, un tráiler volcó y se incendió falleciendo el conductor y acompañante.

El cinco de agosto del 2016, se da otra trágica volcadura de un camión de carga teniendo como saldo, una persona muerta, después de que el chofer se estrellara contra los muros de concreto que dividen los carriles de circulación… en el km 139.

El cinco de noviembre de ese mismo año, se reporta otro accidente cuando un tráiler impactó a un autobús de pasajeros y ambos volcaron y se impactaron contra un tercer vehículo. ¿Adivina dónde? en el kilómetro 139. Hubo cuatro muertos y una decena de heridos.

El 20 de mayo de este 2017, volcó un tráiler cargado de blocks, y se incendió. Pierde la vida el chofer. El reporte cita que la unidad se quedó sin frenos. Km 139.

A juicio del ingeniero, este tramo origina varios accidentes por dos razones: la variación del proyecto en sus dimensiones (corrupción) y el uso de concreto hidráulico, que combinadas, hacen un coctel mortal para quien no conoce la carretera y baja a más de 100 km por hora sobre un “piso enjabonado”.

III

¿Notó algo en la línea de tiempo en estos accidentes? ¡Yo también!

El 5 de julio de 2012, Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente; el gobernador, Javier Duarte de Ochoa y Dionisio Pérez-Jácome Friscione, titular de SCT, inauguraban la Perote-Banderilla (“nombre de camino rural”, dijo Calderón, en esa ocasión), que entre sus buenas noticias implicaba un ahorro de tiempo entre 30 y 45 minutos.

Un mes después, hubo el primer accidente. Dos meses después, otro… conste, de los reportados por la prensa.

En el lapso entre 2012 y 2016, la prensa, al menos en mi búsqueda por internet, no aporta accidentes. Habría que ver los reportes de la Federal de Caminos.

El asunto es el silencio entre el 2012 y 2016. ¿Por qué? Quizás porque la carretera no respondió al flujo esperado y la mala “publicidad” por tanto accidente tampoco hubiera ayudado. A ello agregue que la cuota para pasar por este tramo es arriba de 100 pesos cuando en realidad, debería de ser por unos 65 pesos aproximados. Es por eso que sus 30 kilómetros que abarca este tramo carretero, la hacen la autopista más cara y junto con la variación del proyecto original quizás en ese kilómetro 139, hacen que también sea ¡la carretera más peligrosa del mundo!

Mientras, el ingeniero Sandoval Quezada toca puertas en el Senado, en San Lázaro, en SCT, que den solución a ese Km 139 y esperando que le bajen de precio a tan alta cuota que además de ser cara puede costar la vida… pero pareciera que a nuestros representantes populares parece interesarles la vida y economía de quienes por ahí transitan.

smcainito@gmail.com