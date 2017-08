La otra Tigresa

• Salvador Muñoz

Se la robaron a los poetas. Se la robaron a las canciones. Se la robaron a los escritores… de cómo el periodismo hizo de una palabra tan llena de magia, erotismo, sensualidad, romance, un tema tan digno para Paty Chapoy y su Ventaneando: amante. Bueno, qué podíamos esperar, si la presunta dicen que igual participó en uno de los atracos más escandalosos de la política mexicana al lado de Javier Duarte de Ochoa.

Como sea, Xochilt ha de incursionar en la historia del escándalo político mexicano al lado de otras damas que en su momento, tuvieron un lugar en la opinión pública, en el escenario político algunas de ellas, y otras, a casi nada de ser hasta candidatas a la presidencia de la República.

II

Los maldosos o malvados, ya ubican a Xochilt como “La Tigresa” por el hecho simple de cuando es detenida, mantenía una relación… no, no, esperen… mejor ponemos: mantenía un noviazgo con un integrante de la Banda de Los Tigres del Norte… ha de ser horrible que te agarren en una relación como al Tigre de Santa Julia…

No le veo nada de malo que Xochilt mantuviera noviazgo con el menor de la dinastía de los Tigres, incluso hasta veo empatía: Luis Hernández pertenece a una banda… Xochilt igual dicen que era de la Banda de Duarte.

Aunque a fuerza de ser sinceros, no creo que la nueva Tigresa de la política tenga el tamaño de la Tigresa de mis tiempos infantiles: Irma Serrano.

¿La recuerdan jóvenes lectores? A lo mejor la ubiquen con otro animal, el Pato Zambrano (no sé qué es este buey: actor, aprendiz de actor, comediante o lo que sea), pero esta mujer, en sus años mozos, fue considerada como la amante del presidente Gustavo Díaz Ordaz y amantes como Irma Serrano ya no hay… dos momentos claves en el recuerdo amoroso de esta pareja: cuando la Tigresa declaró que no tuvo mejor amante que Díaz Ordaz y la defensa de ésta hacia el presidente, diciendo que él nunca ordenó atacar en el 68… ¡pero qué tal en el 69! (es un albur).

III

De niño, tuve una de las más maravillosas revelaciones cuando descubrí el porqué Sasha se apellidaba Montenegro… ¿Las Ficheras? ¿Bellas de Noche? No recuerdo, pero la señora gozaba de un cuerpo sin igual. Sus desnudos hicieron historia junto con el de otras damas que conformaron en nuestro país la era dorada del Cine de Ficheras.

De cierto modo, Xochilt igual pasó a la historia cuando alguien filtró a medios sus fotos en semidesnudos y compartiendo besos con el diputado federal Rafael Rodríguez, quien por cierto, para esas fechas, saltó a la fama gracias a la misma Xochilt y a su esposa, quien era en esos tiempos, alcaldesa de Juan Rodríguez Clara.

Por supuesto… a Sasha Montenegro igual se le relacionó como amante del entonces presidente José López Portillo y tan fue así, que algunos años después de que dejara la presidencia, Jolopo formalizó su relación con la estrella del cine de ficheras tanto en lo civil como en lo religioso, cosa que dudamos que se dé, si fuera cierta esa relación entre Xóchilt y Javier… si acaso se formalizaría su relación ¡pero en lo penal!

IV

Ya para concluir estas raras relaciones entre amantes, novias y parecidas con los hombres del poder, injusto sería dejar fuera de esta columna a Martita, quien llega a la presidencia en calidad de vocera de la presidencia y sale en calidad de Primera Dama con un intermedio de “cuasi-candidata” por Los Pinos. Dicen los muy cabrones que la relación entre ella y Vicente era algo de empatía animal… ¿por qué? Porque para un Fox, ¿qué tal una zorra? Conste, mi acepción es en vía de la inteligencia y sagacidad de esta mujer que supo empoderarse a su manera en la política.

En el caso de Xochilt, no sé si con toda la publicidad que se le da a su caso, le alcance para que un día, alguien cite su nombre entre estas mujeres que entraron a la historia de nuestra vida política y cuente pasión y obra de la otra Tigresa.

smcainito@gmail.com