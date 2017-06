La procuración de justicia no debe politizarse en el estado: Pepe Yunes

Carolina Suárez.- José Francisco Yunes Zorrilla, senador de la República, informó, en conferencia de prensa, que para el proceso electoral 2018 la candidatura para gobernador del PRI se volverá a definir en el marco del respeto y la lealtad, por lo que descartó que existan enfrentamientos contra Héctor Yunes Landa y por ello esta día se reunieron para desayunar.

“Hemos sido contendientes a los mismos cargos desde hace siete años. En el 2010 aspirábamos a la misma posición, en el 2012 aspirábamos a la misma posición, en 2016 aspirábamos a la misma posición, en el 2018 aspiramos a la misma posición y siempre en un ambiente de cordialidad, de mutuo respeto y sobre todo de jugar con lealtad en la búsqueda de esa nominación.”, puntualizó.

Reconoció que son dos puntos principales los que ambos tienen claros de cara al próximo proceso electoral, y detalló, no hay ningún enfrentamiento con Héctor Yunes Landa y con ningún otro príista en el estado; además de que no se sienten dueños del PRI como se publica en algunos medios.

“El PRI tiene liderazgos regionales, sectores fuertes con presencia territorial y una militancia honorable, por lo que nadie está por encima de ellos en la toma de decisiones.”

“Hay la mejor comunicación y el mejor ambiente con Héctor, no hay ningún tipo de confrontación, que no la hay de mi parte con ningún actor político del Partido Revolucionario Institucional. Hay muchos con los que tenemos estilos diferentes de interpretar y de hacer política, por fortuna con Héctor hay una gran identidad. Y hay una total mesura y tranquilidad en esperar los tiempos del partido para generar las condiciones de consolidación de una candidatura. No nos sentimos dueños del partido”.

Aseguró que no hay distanciamiento con el senador Yunes Landa, por lo que ahora, después de las elecciones municipales, es prudente realizar una revisión de lo que se ha hecho como partido.

“Habrá tiempo para acreditar cuál es el partido que está combatiendo la corrupción; en segundo lugar, éste que es el principal mal político de nuestros tiempos y que más reacción negativa genera en el electorado, no está sólo asociado al Partido Revolucionario Institucional”.

“Los corruptos no son sólo de un lado”.

Recordó la aspiración que tiene el senador Héctor Yunes para la Presidencia de México, lo cual, dijo, es viable y serán las bases del partido que lo definan, pues no hay “pleito” entre ellos, aún cuando buscarán la misma posición.

El Senador dejó en claro que hay la mejor comunicación entre ellos sin ningún tipo de confrontación, además de haber mesura para esperar los tiempos de los partidos para proponer una candidatura.

Asimismo dijo que el PRI tiene todas las posibilidades de ganar, pues existe autocrítica y análisis de sus debilidades y fortalezas.

Yunes Zorrilla aseguró que pese a los pronósticos, la alianza del PRI tuvo una buena votación, “que pudo haber sido peor”, por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos.

Cuestionado sobre las detenciones de varios ex integrantes del gabinete de Javier Duarte de Ochoa acusados de corrupción y desvío de recursos, destacó que esto no puede ser un motivo para que el gobierno del Estado emprenda una campaña negra en contra del Revolucionario Institucional y pidió autonomía en la Fiscalía General del Estado para que la procuración de justicia deje de ser una herramienta de uso político electoral que pueda afectar a otros partidos políticos

“Veracruz tiene serios problemas de seguridad y si bien es cierto que no es un tema que politicemos también es cierto que se tienen que abrir los ojos a que el escenario es peor cada día en el estado, se necesita una procuraduría independiente.”, dijo.

El senador no descartó que en las elecciones para elegir al gobernador la Fiscalía intenté encarcelar a más ex servidores como medida para ganar votos a favor del Partido Acción Nacional (PAN).

Consideró que el gobierno del estado no ha cumplido con las promesas de campaña y el estado sigue sumergido en inseguridad y violencia, lo que según dijo ha generado la molestia de los ciudadanos.

“Se tendrá tiempo para analizar si la Fiscalía cumple con los principios de independencia y autonomía como institución en el estado, cosa que a la fecha no ha demostrado”, expuso.