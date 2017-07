La secretaría de Salud era un verdadero Frankenstein: Irán Suárez

Redacción.- Irán Suárez Villa, secretario de Salud del estado, refirió, en entrevista, que durante 12 años en materia de salud se tuvo muchas carencias ya que encontraron hecha un Frankenstein la Secretaría cuando la recibieron.

“Debo decirles que durante 12 años la salud de Veracruz fue vulnerada, no hubo quien pusiera ni un foco ni un cristal en las instalaciones que se deterioraban, encontramos verdaderamente hecha un Frankenstein la Secretaría de Salud”.

Suárez Villa comentó además que se trabaja en el rescate del Hospital Infantil, (Torre Pediátrica) que está programado para iniciar operaciones a finales de 2017 con una inversión de 150 millones e pesos.

Añadió que se realiza la ampliación y remodelación de las áreas de neonatología y cuidados intensivos en el Hospital de Alta Especialidad de Xalapa, con una inversión de alrededor de 74 millones de pesos.

También informó que avanzan en la construcción del Hospital de Coatzacoalcos; este podría funcionar en 2018 y que trabajan en la reconstrucción, remodelación y rehabilitación de 74 centros de salud del estado.

Al ser cuestionado sobre las denuncias penales contra los ex funcionarios duartistas Ricardo Anaya y Juan Antonio Nemi Dib, respondió: “Yo no soy fiscal”.

“Cuando asumes un puesto, si no haces lo conducente y no denuncias ante las autoridades las anomalías que tú detectas a tu llegada automáticamente cometes el delito de omisión y te haces copartícipe del tema, no hay un funcionario público que se precie de serlo que cuando reciba un encargo y encuentre una anomalía en el mismo tenga la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes”.

Dijo que se detectaron 639 acciones de obra inconclusas, de las cuales 139 corresponden a proyectos de hospitales y clínicas.

En otro orden de ideas afirmó que existe buena relación con los 19 sindicatos de trabajadores de la Secretaría de Salud.