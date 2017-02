La Seguridad y Ana

• Yolanda Gutiérrez Carlín

La exdiputada panista, Ana Ledezma López nombrada el pasado lunes Secretaria del Consejo de Seguridad Pública en la entidad, decía que sí cumplía con los requisitos para ser titular de esta dependencia; pero reconoció que no tiene cédula profesional ni los cinco años de experiencia en materia de seguridad que se requiere para ocupar el cargo.

El nombramiento de Ledezma López me recuerda una canción de Ismael Serrano, llamada Ana que dice:

Ana es tan corta la vida, y son tantas despedidas, llenas de promesas vanas. Ana qué será de nosotros, cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar. Ana donde será la batalla, próxima en que perdamos la guerra contra la soledad. Ana volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana, lanzó la felicidad.

Ana Ledezma asegura que no le fallará al Gobernador ni a los ciudadanos, pide un voto de confianza, porque tiene “muchas ganas de trabajar” pero qué pasará con aquellos que pierdan la vida en la entidad por temas de seguridad, cantaremos como Ismael Serrano:

Ana es tan corta la vida, quizá me vuelva mentira, y no te conozca mañana. Ana cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año, en que forjamos la paz. Ana quizás me marche y no vuelva, quizá me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana te veo y me declaro culpable, de desear tu presencia, mas que desear la paz.

Hay un artículo de la Ley Estatal de Seguridad Pública para la entidad, en donde se establece que el titular es el encargado de la efectiva instalación y funcionamiento del Consejo. Contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad y tener título.

Por eso seguramente elementos encargados de seguridad pública podrán preguntarle a Ana Ledezma sí pasó los exámenes establecidos por la ley de evaluación de control y confianza.

Seguramente ante esto delincuentes y policías le cantarán: Ana qué hago yo con mis canciones, con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana que hago yo con las montañas, de papeles que he firmado, jurando a morir o amar, jurando morir o amar.

Por su parte, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), encabezados por Octavio Jiménez Silva quieren reunirse con el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié ante el incremento de la inseguridad para conocer las acciones a realizarse.

Empresarios se encuentran preocupados por el incremento de asaltos a tiendas de autoservicio y departamentales, gasolineras, bancos, pequeños establecimientos y comercio en general, que a pesar de contar con servicio de vigilancia son atracados, en algunos casos dejando mal heridos o dando muerte a los encargados de la seguridad del local.

Jaime Téllez y Ana Ledezma tendrán que atender a los empresarios que son generadores de empleos y en muchos casos incluso, han sido proveedores del gobierno en administraciones anteriores y enfrentan un pasivo por parte de éste, y aparte del adeudo ahora son víctimas de la inseguridad.

Twitter: @yolaguca