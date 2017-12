La “síndica” y su esposo

• Salvador Muñoz

El pasado 21 de este mes que fenece, el Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por los que se nombra a los integrantes de los Concejos Municipales de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, para que funjan en el periodo comprendido del 1 de Enero al 1 de Julio de 2018,

lapso en que se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias.

Entre los personajes que han de fungir en estos concejos municipales, me llama la atención el caso de la maestra Natalia Guadalupe Callejas Martínez, pero no tanto por su gusto de servir al municipio de Emiliano Zapata, plasmado en un mensaje en su facebook, que me permito publicar:

“Con mucho gusto y entusiasmo les comparto que he recibido la constancia en donde me acredita el congreso del estado de Veracruz en formar parte del consejo (sic) municipal de Emiliano Zapata como Sindica única (sic) de ese ayuntamiento. Muchas felicidades a todos los que integran el cabildo segura estoy haremos un extraordinario papel, pero sobre todo trabajar por un mejor municipio en beneficio de todos los ciudadanos de Emiliano Zapata.”

Hago una pausa por los Sic que puse y estoy seguro que deben ser errores que el auto-corrector del teclado de su cel o computadora le “descorrigió”… vamos, creo fervientemente que la maestra Natalia debió poner con C, ese Concejo…

El otro Sic no lo puse tanto porque se le haya pasado el acento a “Síndica”, sino porque tengo entendido que en este caso, los Concejos Municipales, tanto de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán o Camarón de Tejeda, tienen un presidente del Consejo y vocales, y si bien, harán funciones de ediles, su nombramiento es el de vocal y si se les quiere llamar de un modo, pues que sea “Concejales”… bueno, pero igual se le perdona, debió ser la emoción y más cuando ella pretendió en su momento ser candidata a diputada…

¿Recuerda ese episodio de quien en su momento fungiera como Coordinadora general de Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales de la Secretaría de Educación de Veracruz?

Así, sin más ni más, un día, la maestra Natalia Callejas botó la chamba y no sólo eso, sino que de inmediato, la relacionaron como posible candidata del PAN y total apoyo a la alianza en ese momento “Para rescatar a Veracruz”.

Seguimos haciendo memoria: ¿recuerda cuál fue la reacción del Gobernador Javier Duarte de Ochoa? ¡Exacto! ¡La nombró titular de Espacios Educativos de ipso facto!

Bueno, pero la maestra Callejas no sólo es peculiar o recordada por esas anécdotas… también por ese “vínculo” que la emparenta con el extinto Maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo. Dicen que es su sobrina, aunque en realidad el Profe nunca lo aceptó pero tampoco lo negó.

Pero no sólo eso… la Maestra Natalia Guadalupe está casada con Jorge Miguel Rodríguez Ramírez, que para datos más rápidos y precisos de relación, es hijo de Concepción Ramírez Muro, quien hace varios ayeres fuera pareja sentimental de Reynaldo Escobar Pérez, hasta que el amor acabó en un pleito legal por una propiedad.

Ya ubicado Jorge Miguel Rodríguez Muro como hijo de Cony Ramírez, hay que darle crédito al joven, quien fue asesor jurídico del secretario de Gobierno de Veracruz en 2007… ¿Quién era el 2 en ese tiempo? No quiero pensar que en esa fecha haya sido Reynaldo porque parecería que si así fue, entonces habría incurrido en una especie de “nepotismo”… ¿o no?; pero se trata de darle, no quitarle mérito al joven Jorge Miguel, quien en 2010 obtuvo la patente de Notario Público número 6… de Pánuco. ¡Ha de ser harto difícil atender la Notaría tan lejos de la familia! ¿Eh? Ah, mire, me dicen que ya no sufre tanto, porque vemos que es el actual director general jurídico de la secretaría de Seguridad Pública, por lo que Pánuco y la Notaría pueden esperar, pero la familia no… total, ya están “cerquitas”…

Y algo ha de tener el esposo de la maestra Callejas Martínez para que hoy esté en el Gobierno del Cambio, y no creemos que sea por esa buena relación que guarda con Fernando Yunes… se trata, insisto, de darles su mérito, tanto a la nueva “Síndica” del Concejo Municipal de Emiliano Zapata como al director jurídico de Téllez Marié… ¡Felicidades!

