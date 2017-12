La Travesía de Paty y la “travesura” de Temo

• Salvador Muñoz

El segundo día “agripedo”, así que si ven que escribo más sandeces que de costumbre, han de comprender. No obstante ser un maldito foco de infección, tan similar como el “Apocalipsis Zombie”, tuve el atrevimiento de ir a la Puerta de Alcalá (zaz, soné como Gilberto Haaz), pero no se crea que crucé el charco (charco el que tengo en las narices), sino a un antro que así se llama, donde estuve en la presentación de la revista “Travesía Jarocha” de mi ex compañera de trabajo y amiga Paty Melo en “contubernio” con otros igual dos grandes amigos como Eldy Tlaxcalteco y Jesús Martínez.

Hablamos de 48 páginas a todo color que tienen como reto mostrar el mejor rostro de Veracruz en sus paisajes, en sus sitios turísticos, en su gastronomía y hasta en sus personajes, a lo largo y ancho del estado.

No hubo mejor manera de presentar la revista que con un video sencillamente sensacional, dirigido y editado por el maestro Luis Quevedo Utrera, quien además de colaborador, es parte del Consejo Editorial de “Travesía Jarocha”. Nomás para que se echen este trompo a la uña: Luis Quevedo es fotógrafo de NatGeo.

En la presentación de “Travesía Jarocha” estuvo presente Rick Mar, que para las noventeras damas presentes, las hizo cantar rolas de cuando estuvo en el grupo “Ragazzi” y también interpretó un tema que maldita la cosa, no recuerdo ni su nombre ni si dijo que era de su autoría pero era cantada con sentimiento… les digo que estoy “agripedo”…

Le deseamos el mayor de los éxitos a Paty, Eldy y Chucho… ojalá los empresarios y autoridades del ramo volteen sus ojos a esta empresa de jóvenes llenos de ganas de hacer y hacer por Veracruz que es lo más importante.

Por cierto, muy agradable Enrique Pérez Domínguez, director general de Servicios Turísticos de dicha secretaría, quien fue en representación del Gobernador, y lejos de “choros” arrulladores fue directo y felicitó a Paty Melo por su arrojo y empeño en esta aventura editorial y dejó que fuera ella la que hablara.

Presente, la futura presidenta del DIF municipal de Coatepec, Adriana Peredo Camacho, quien acompañó a “Travesía Jarocha” en su arranque formal…

Por cierto, ¡qué buenas rolas tocan en la Puerta de Alcalá! un lugar donde puedes oír buena música ¡y donde también puedes oír a tus acompañantes!

Regresando a casa, me encuentro con el sainete de Temo Pola Estrada… me llamó la atención que convocara a rueda de prensa porque lo despidieron, porque rescindieron su contrato, porque fue corrido… bueno, a lo mejor porque desde este lado nos queda claro que los puestos de confianza no son para siempre y más cuando se pierde esto: la confianza.

El argumento de su remoción como Secretario de Fiscalización del Congreso del Estado, leía, se debe a que recibió “presiones” para que firmara unos expedientes de contratos para la concesión de alumbrado público. Entonces, ¿por qué no llamó en ese momento a rueda de prensa? ¿Esperar a que lo corrieran para denunciar? Parece que se estaba amarrando el dedo…

Hace unos meses, se recuerda, Cuauhtémoc Pola Estrada había promovido un amparo contra cualquier orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado y se hablaba que el ex legislador había sido acusado por algunos candidatos por presuntos malos manejos de las prerrogativas del partido Movimiento Ciudadano, pero no pasó de puros rollos; ahora, como Secretario de Fiscalización del Congreso, algunos hablaban de “muchos pagos irregulares” pero nada concreto.

La realidad es que todo indica que estos antecedentes son puros rumores… lo que sí es cierto es que Temo Pola ocupaba su tiempo para defenderse legalmente de las acusaciones que le imputa la Fiscalía General del Estado… volvemos a repetir, por eso promovió allá por septiembre, un amparo.

En qué derivó esa bronca judicial que tiene Pola Estrada: en ocupar su horario laboral para resolver asuntos particulares (de él) y legales (contra él) que lo “distrajeron” de sus obligaciones.

¡Ah! Otra cosa… en su rueda de prensa, Temo Pola señala que “le van a fabricar delitos” o parecido… ¿por eso el amparo desde septiembre? ¿Ya lo veía venir? No creo que tenga poderes de vidente.

Muy independiente de que si el hoy ex Secretario de Fiscalización no llevó a cabo ni un solo curso de capacitación para los servidores públicos municipales, y de que sus ausencias retrasaron la elaboración de dictámenes de Leyes de Ingresos Municipales, lo que debería de responder Cuauhtémoc Pola Estrada es: ¿Pues “qué se comió” o “a quién mató” (madera, madera) para que haya promovido un amparo contra cualquier orden de aprehensión de la Fiscalía?

Así que si yo estoy “agripedo”, el que está en un… lío tremendo me temo que es Temo.

