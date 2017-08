• Miguel Ángel Cristiani G.

Primero fue el gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares quien le tuvo que vetar la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales, que permite las peleas de gallos y las vaquilladas en las ferias, luego esta misma semana, el alcalde electo por el municipio de Zongolica, -uno de los municipios más pobres en toda la entidad- Juan Carlos Mezhua Campos vino a Xalapa para demandar al Congreso del Estado que ya se deje de tratar asuntos que son atractivamente mediáticos y que se pongan a trabajar en lo que en verdad son relevantes como el de la Ley de Alerta de Género de la violencia contra las mujeres.

Tradicionalmente se ha dicho que en el equilibrio de poderes democráticos, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone.

Es decir que el gobernador en turno propone las iniciativas y reformas de leyes y que los y las diputadas del Congreso las discuten, analizan y finalmente las aprueban.

Pero como en la actual Legislatura Estatal al parecer no hay un auténtico liderazgo, se incluyen y tratan asuntos en la orden del día, que no son de la mayor relevancia para todos los veracruzanos, como ha ocurrido con la recién aprobada modificación a la Ley de Protección a los Animales, que luego de ser aprobada, el gobernador del estado la tuvo que vetar, para que no fuera puesta en vigor y regresarla al Congreso para que la vuelvan a analizar.

Es decir que ante la incapacidad de los legisladores de decidir a favor de lo que los veracruzanos desean, el Ejecutivo Estatal tiene que hacerles la tarea y mandar una nueva iniciativa, que no ha sido abordada, porque será hasta la próxima semana cuando los diputados regresen de sus inmerecidas vacaciones.

Por todo lo anterior, cobra relevancia el hecho de que el alcalde electo del municipio de Zongolica, haya tenido que venir desde la sierra, para pedirle a los y las señoras diputadas en el Congreso Local, que ya se dejen de tratar asuntos irrelevantes y pongan su atención y su trabajo temas en verdad importantes como lo es el de la violencia de genero contra las mujeres.

El alcalde perredista de Zongolica, declaró a los reporteros xalapeños: “Lo que me está preocupando, la verdad, es que veo poco interés, poca atención de las autoridades estatales y federales, hay un tema que me preocupa mucho, que en el Congreso se está discutiendo muchas cuestiones que a lo mejor mediáticamente son más atractivas pero en realidad a los municipios no nos impactan tanto como por ejemplo la Ley de las Peleas de Gallo y las Vaquilladas, que luego el gobernador se las regresa otra vez a la Legislatura.

A nosotros si nos impacta porque primero, la región de Zongolica es una región con ferias tradicionales, lógicamente hay poca diversión y la cultura de la gente de allá está enfocada mucho al tema de las ferias y se practica mucho ese tipo de cosas.

Considero que la reglamentación debería de ser gradual, en el sentido de que todos estamos en favor de conservar los derechos de los animales, evitar la violencia, a mí me gustaría que el Congreso retomara la idea de que esos cambios, podrían hacerse de manera gradual.

Lo que me preocupa, por ejemplo, es que en la declaratoria de Violencia de Genero contra las mujeres, el Congreso del Estado no se toca ese tema y en nuestro caso, somos una región en donde culturalmente hemos tenido muchos problemas de ese tipo y la verdad es que no se ve ninguna pisca de voluntad las instituciones de empezar a entrarle al tema.

Efectivamente el tema de violencia de género se da con las niñas violadas, embarazadas, con las madres que son atendidas en los hospitales, con las personas que tienen algún delito y que están en el reclusorio, la atención a personas y mujeres violentadas en sus hogares, entonces no hay una legislación del Congreso Estatal y de las instituciones estatales en función de esas necesidades que para mí son primarias.

Todo mundo le entra a un asunto que es muy llamativo mediáticamente, como el asunto de la ley de protección a los animales, pero se deja de lado un tema más importante como lo es el de la violencia contra las mujeres.

Yo tengo la intención como municipio de entrarle muy fuerte al tema de los derechos de la mujer, pero me topo con que hay poca disposición técnica legislativa en materia estatal y no hay manera de tener recursos adicionales para enfrentarlo.

Obviamente de nuestra parte sí lo vamos a hacer, tenemos pensado crear la dirección municipal de la mujer, con varios esquemas desde nuestras posibilidades, pero la verdad es que sí me siento solo, porque por más que he buscado veo poca respuesta a nivel federal y estatal.

Por ejemplo, en el tema de salud, debería de implementarse un programa de salud específico para la mujer violentada, en la región de nosotros en Zonglica, que es muy común encontrar a niñas de 14 a 15 años procreando, desde varias circunstancias, porque de por si se casan muy jóvenes y además que ha habido en algunos casos algunas violaciones, pero no existe una atención en este caso.

No hay un mecanismo en general de las instituciones de salud, la libertad y el derecho sexual, la libertad de decidir sobre su cuerpo, sobre un embarazo o no.

En el caso de los sistemas penitenciarios de la región no hay una atención especial a las mujeres que son violentadas, incluso me han llegado casos donde las mujeres son golpeadas por sus parejas y no existe un organismo, en el sistema de justicia, que les dé un seguimiento ni jurídico, ni sicológico y mucho menos de tipo económico por si se quedaran sin empleo.

Hay mucho por hacer y me parece que es un pendiente muy importante del Congreso, me llama la atención porque el tema de la violencia de los animales, estuvo en los medios un mes o más y el tema de la violencia de género no lo han abordado.

Ahora que ya le entraron al tema de los animales, me gustaría que lo vieran de una manera gradual, culturalmente hablando hay muchas regiones en donde el tema de las peleas de gallos es importante, por ejemplo en la feria de Zongolica es muy dado a esto, podría establecerse un esquema de desprendimiento de manera gradual.

Yo si urjo al Congreso del Estado a que se meta a discutir cuestiones verdaderamente importantes como la Alerta de Género, que me parece que es un tema importantísimo, que el estado de Veracruz ha dejado de lado y que nos deja muy mal.

Como el PRD va a ser el fiel de la balanza en las próximas elecciones estatales, me parece que los perredistas debemos exigir que en la plataforma politica y programática que en el nuevo gobierno, que espero que ganemos, abarque este tipo de cosas, que solamente la izquierda la empujamos más fuerte a nivel nacional y a nivel estatal.

En el caso de Zongolica es un uso y costumbre que antes de los 16 años estén casadas y con pareja, pero ese es un tema cultural de nosotros, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno en el sentido de cambiar la perspectiva, porque obviamente hay falta de oportunidades de empleo, buscan la vía del matrimonio para realizarse como amas de casa.

Precisamente eso he estado comentado, que no veo en el gobierno estatal ni federal una atención seria al tema de la alerta de género, que como se traduce en el territorio, que no existe ninguna institución ni de salud ni de justicia, ni culturales ni de ningún tipo, para darle atención a ese sector.

A mí me parece muy grave que la violencia para los animales se le dé más importancia que a la violencia contra las mujeres.

Esa es una cuestión que con mucho respecto comparto con ustedes, para hacerle un llamado al Congreso del Estado para que se metan en serio a ese tema, porque los presidentes municipales que tenemos muy pocas armas para enfrentar el problema.

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Blog: http://bitacorapolitica.co