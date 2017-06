La violencia electoral es inmadurez: Hipólito Reyes

Carolina Suárez.- Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, dijo, al acudir a votar, que los incidentes de violencia durante el desarrollo de la jornada electoral dan cuenta de la inmadurez que se vive en la vida política del estado.

Reyes Latios exhortó a la población para acudir a las urnas y emitir el sufragio a favor de candidato que más los convenza.

Al ser cuestionado sobre los incidentes violentos que han ocurrido, refirió que son reflejo de la inmadurez en los contendientes y seguidores de estos.

“Celebramos pentecostés, he andado en vigilia, realmente no estoy enterado. Cuando hay competencia se dan mucho esas cosas, no estamos realmente maduros para hacerlo con tranquilidad y paz.

En otro tema, emitió su posicionamiento sobre la renuncia del cardenal Norberto Rivera, a pocas horas de la denuncia penal que emitió un ex sacerdote y cuatro personas más por encubrir actos de pederastia.

Reyes Larios agregó que el cardenal sólo atiende a la situación que marca la iglesia, que al cumplir 75 años se debe retirar y no las fuertes denuncias en su contra por encubrimiento.

“La iglesia ya hay una investigación, hay tribunales, lo que llamamos unas lineas guías y están unos criterios muy claros, ahí se habla precisamente de cero tolerancia y el que es pastor, es obispo, de recibir la denuncia y notificar a la autoridad civil y legal”.