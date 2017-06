La violencia que vive el estado es el resultado de pactos con el crimen organizado: Red Evangélica de Veracruz

Carolina Suárez.- Guillermo Trujillo Álvarez, presidente de la Red Evangélica de Veracruz, consideró, en conferencia de prensa, que la violencia que actualmente se vive, es resultado de pactos y acuerdos con el crimen organizado, por parte de autoridades.

“Hoy todos los veracruzanos están atemorizados y este es el resultado de muchas cosas, pero sobre todo es el resultado de pactos, de acuerdos con la maldad, con el crimen organizado, con gente que solo la muerte y la sangre los complace”.

También indicó que las autoridades deben de orar y pedirle a Dios retirarlos de la corrupción y de pactos y acuerdos con grupos delictivos.

“En su momento, ex gobernadores hicieron acuerdos con grupos de narcotráfico, grupos criminales que todos conocemos, pudiéramos estar hoy ante pactos, por eso la violencia no cesa y no quieren abandonar Veracruz, hay varios grupos reconocidos por la autoridad”.

Por ello, pidió a los ciudadanos orar por el estado, sin importar la religión, pues dijo que sólo así se podrá lograr que la situación cambie y agregó que se debe pedir a Dios que si considera que se debe cambiar a las autoridades, así se haga.

“Es la corrupción más impresionante que hemos tenido en la historia del país y no podemos seguir en los show mediáticos de Duarte y su barba, su panza y todo eso que dice”.

Por último aseveró que se debe dejar de lado el show mediático orquestado por el ex gobernador, Javier Duarte, y se debe prestar atención a lo importante.

“Esperemos que la autoridad haga algo y si no lo hace, que lo haga Dios, que los quite, que los borre del mapa”.