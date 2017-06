Las administraciones pasadas desviaron 2 mil millones de pesos destinados a tecnológicos estatales y federales

​Redacción.- David Reynier Valdés, director del Instituto Tecnológico de Veracruz, señaló que las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa no entregaron dos mil millones de pesos a los institutos tecnológicos estatales y federales asentados en la entidad desde el año 2008.

Además, específicamente, no le entregaron 47 millones de pesos autorizados al Tecnológico de Veracruz para la construcción y equipamiento de un gimnasio auditorio y otras remodelaciones que se tenían contempladas en la institución.

“El Gobierno del Estado desde el año 2008 tiene un rezago con las aportaciones de los institutos de los diferentes programas que se le asignaron recursos de la Federación en el programa ‘Peso a Peso’ es de 47 millones de pesos para el Tecnológico de Veracruz pero les quiero recordar que el rezago del estado con la educación superior tecnológica en el estado es de alrededor de dos mil millones de pesos, con todos los tecnológicos, estatales y federales”, subrayó.

Comentó que representantes de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares le informaron que no se cubrirán esos adeudos que heredaron de los sexenios pasados porque se atraviesa por una insuficiencia presupuestal.

En ese sentido, Reynier Valdés indicó que el proyecto del gimnasio auditorio se quedará trunco.

“Ya nos dijeron que no nos van a pagar, que no hay recursos, no tienen de dónde pagar, ya lo comuniqué a México, nuestra dirección lo sabe, ya ellos tendrán que tomar las medidas pertinentes; no va a haber gimnasio auditorio, no habrá equipamiento”, agregó.

Por último, el director del ITVER mencionó que el Gobierno Federal entregó seis millones de pesos al INIFED, en lugar de depositarlo a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con la finalidad de terminar de construir y equipar el edificio de la licenciatura de Mecatrónica.​