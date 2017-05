Las renuncias en el PRI y el efecto Eva Cadena: la guerra rápida

(1)

A todo pulmón y en plena venta de memelas que después de las ocho de la noche suelen ponerse en apogeo, Antonio González renunció a la candidatura del PRI para Alcalde de Oluta, al sur de Veracruz.

Ex Síndico, el joven político jicamero siguió los pasos del doctor minatitleco Noberto Luna que desde el jueves 4 de mayo hizo lo propio en el partido tricolor en protesta por la falta de democracia y también por la escasa estatura de su dirigente estatal Renato Alarcón.

De lo de Antonio González se responsabiliza al diputado local Fernando Kuri, ex alcalde oluteco y –no obstante ser independiente- ligado al priismo estatal.

El mismo viernes 5 de mayo que Antonio renunció a la planilla del PRI en Oluta, Ciro Félix Porras se convirtió en candidato a la alcaldía de Minatitlán.

El ex diputado local desplazó a Saúl Wade desde la primera a la tercera regiduría y aceptó sacrificarse en una aventura perdedora.

Los petroleros minatitlecos han despreciado al PRI, su casa polítca, en esta ocasión y se conforman con la regiduría para Saúl, el hijo de Jorge Wade líder de la Sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Saúl Wade iba en la posición número uno, segura, pero lo han quitado de ahí y quién sabe si llegue.

Nada es nuevo: el PRI es –en este momento- la peor marca en el escenario electoral veracruzano y obtendrá triunfos ahí donde sus candidatos sean fuertes o donde los rivales de plano sean peores.

En Acayucan, el mismo viernes 5 de mayo, Cecilio Pérez Cortés auxiliar de Regina Vázquez Saut en la LIV Legislatura firmó una nota en el Diario de Acayucan.

Se trata de una declaración de Vázquez Saut explicando que ni ella ni su hermana Fabiola Vázquez Saut apoyan a nadie en la planilla del PRI/PVEM por la presidencia acayuqueña.

Semanas atrás dimos a conocer que Fabiola Vázquez Saut no competiría por su tercera alcaldía.

La ubicamos en Puebla y compartimos dos versiones en torno a su decisión:

a) Para ir por la alcaldía acayuqueña exigía al PRI ser candidata a Senadora en el 2018

b) No aceptó competir porque le pusieron enfrente un expediente de su paso por la Sedarpa y prefirió que dijeran aquí renunció a la candidatura que aquí fue sumada a la amplia lista de ex colaboradores de Javier Duarte investigados por la Fiscalía.

Lo cierto es que la declaración de Regina Vázquez en el sentido de que no apoyan al candidato a síndico en la planilla que para alcaldesa encabeza Pilar Guillén, está muy clara: las hermanas Vázquez Saut, hijas de Cirilo Vázquez, se abren de la contienda acayuqueña en los tiempos de Miguel Angel Yunes Linares y sus actos y declaraciones benefician a Cuitláhuac Condado Escamilla abanderado del PAN/PRD que es apoyado por el alcalde Marcos Martínez Amador y tendría como rival más fuerte al candidato de MORENA, más por la marca que por su producto.

(2)

Una encuesta reciente levantada por MORENA en Coatzacoalcos incluyó una pregunta:

¿Por qué partido nunca votaría para la alcaldía de Coatzacoalcos?

El 70 % de los encuestados respondieron que por nunca votarían el PRI.

En Coatzacoalcos hay una disputa de tercios entre MORENA la marca mejor posicionada, Carlos Vasconcelos un buen competidor que carga –empero- la peor marca y Jesús Moreno un buen producto con dos buenas marcas: PAN/PRD.

A casi una semana de haber empezado la campaña el asunto podría irse definiendo hacia una competencia entre dos.

Y esos dos –al PRI no se le ve la salvación- competerían en el territorio de la operación, del día a día, del metro a metro, del convencimiento de persona por persona.

Iremos viendo.

Vienen nuevas encuestas.

¿Cuál será el efecto de Eva Cadena en torno a MORENA?

He ahí otra pregunta en el aire.